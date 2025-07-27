https://ria.ru/20250727/drony-2031705211.html

В Ленинградской области сбили более десяти дронов

В Ленинградской области сбили более десяти дронов - РИА Новости, 27.07.2025

В Ленинградской области сбили более десяти дронов

В Ленинградской области сбили более десяти беспилотников, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:59:00+03:00

2025-07-27T09:59:00+03:00

2025-07-27T14:13:00+03:00

ленинградская область

безопасность

александр дрозденко

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области сбили более десяти беспилотников, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении", — написал он.В Ломоносовском районе из-за падения фрагментов беспилотника пострадала женщина, ей оказывают медпомощь. Там также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.Чуть позже Дрозденко уточнил, что количество сбитых над регионом дронов возросло: их обломки упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.В аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031692374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

гатчина

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Варвара Скокшина

ленинградская область, безопасность, александр дрозденко, гатчина