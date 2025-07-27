В Ленинградской области сбили более десяти дронов
Дрозденко: в Ленинградской области сбили более десяти дронов ВСУ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области сбили более десяти беспилотников, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении", — написал он.
В Ломоносовском районе из-за падения фрагментов беспилотника пострадала женщина, ей оказывают медпомощь. Там также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.
Чуть позже Дрозденко уточнил, что количество сбитых над регионом дронов возросло: их обломки упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.
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