Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/deti-2031717203.html
В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе
В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025
В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе
Активисты, представители молодежных организаций и власти почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, возложив цветы к памятнику Божьей матери у РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:44:00+03:00
2025-07-27T11:44:00+03:00
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
евгений поддубный
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031716764_7:0:834:465_1920x0_80_0_0_e1c0e59bff91359dda1459180a9ab24a.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Активисты, представители молодежных организаций и власти почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, возложив цветы к памятнику Божьей матери у центрального храма Луганска "Умиление", передаёт корреспондент РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила ранее РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. В память о погибших детях присутствующие собрались в шествие "В память Ангелов Донбасса" и прошли колонной к храму "Умиление", где возложили цветы и игрушки к памятнику Божьей Матери. "Молодёжь луганщины уникальна тем, что умеет не просто чтить свою историю, а ещё хранить и защищать её. За это большое спасибо всем вам. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память всех погибших детей в ходе войны в Донбассе. Это страшно. Дети не должны погибать. Они должны учиться, развлекаться, веселиться, узнавать новое — в этом главное предназначение детства. Мы никогда не забудем наших ангелов Донбасса", — обратился к присутствующим исполняющий обязанности первого заместителя министра молодёжной политики ЛНР Евгений Поддубный. Памятные мероприятия проходят в этот день на территории всей Луганской Народной Республики. "Сегодня скорбная дата для жителей Донбасса и всей Российской Федерации. Мы вспоминаем маленьких невинных ангелов, чьи жизни безжалостно и подло оборвала война. Зажигаем свечи, приносим цветы и игрушки к мемориалам. Склоняем головы в память о тех, кого не смогли укрыть от вражеского огня", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20250727/alleja-2031711509.html
https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html
https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031716764_110:0:730:465_1920x0_80_0_0_e9438fdbfadbb337a5ca4c58d2644576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, евгений поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины
Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе

В ЛНР возложили цветы в память о детях, погибших от агрессии Киева в Донбассе

© Фото : Луганский Информационный ЦентрПамятник Божьей матери у храма Луганска "Умиление"
Памятник Божьей матери у храма Луганска Умиление - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Луганский Информационный Центр
Памятник Божьей матери у храма Луганска "Умиление"
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Активисты, представители молодежных организаций и власти почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, возложив цветы к памятнику Божьей матери у центрального храма Луганска "Умиление", передаёт корреспондент РИА Новости.
Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила ранее РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк.
Аллея деревьев-цветов высажена возле Тарасовской школы в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в День памяти погибших детей на Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе
10:42
В память о погибших детях присутствующие собрались в шествие "В память Ангелов Донбасса" и прошли колонной к храму "Умиление", где возложили цветы и игрушки к памятнику Божьей Матери. "Молодёжь луганщины уникальна тем, что умеет не просто чтить свою историю, а ещё хранить и защищать её. За это большое спасибо всем вам. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память всех погибших детей в ходе войны в Донбассе. Это страшно. Дети не должны погибать. Они должны учиться, развлекаться, веселиться, узнавать новое — в этом главное предназначение детства. Мы никогда не забудем наших ангелов Донбасса", — обратился к присутствующим исполняющий обязанности первого заместителя министра молодёжной политики ЛНР Евгений Поддубный.
Памятные мероприятия проходят в этот день на территории всей Луганской Народной Республики.
"Сегодня скорбная дата для жителей Донбасса и всей Российской Федерации. Мы вспоминаем маленьких невинных ангелов, чьи жизни безжалостно и подло оборвала война. Зажигаем свечи, приносим цветы и игрушки к мемориалам. Склоняем головы в память о тех, кого не смогли укрыть от вражеского огня", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.
Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен
05:48
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР
11:35
 
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЕвгений ПоддубныйВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала