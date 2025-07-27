https://ria.ru/20250727/deti-2031717203.html

В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе

В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025

В ЛНР почтили память детей, погибших в Донбассе

Активисты, представители молодежных организаций и власти почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, возложив цветы к памятнику Божьей матери у РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:44:00+03:00

2025-07-27T11:44:00+03:00

2025-07-27T11:44:00+03:00

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

евгений поддубный

владимир путин

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Активисты, представители молодежных организаций и власти почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, возложив цветы к памятнику Божьей матери у центрального храма Луганска "Умиление", передаёт корреспондент РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила ранее РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. В память о погибших детях присутствующие собрались в шествие "В память Ангелов Донбасса" и прошли колонной к храму "Умиление", где возложили цветы и игрушки к памятнику Божьей Матери. "Молодёжь луганщины уникальна тем, что умеет не просто чтить свою историю, а ещё хранить и защищать её. За это большое спасибо всем вам. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память всех погибших детей в ходе войны в Донбассе. Это страшно. Дети не должны погибать. Они должны учиться, развлекаться, веселиться, узнавать новое — в этом главное предназначение детства. Мы никогда не забудем наших ангелов Донбасса", — обратился к присутствующим исполняющий обязанности первого заместителя министра молодёжной политики ЛНР Евгений Поддубный. Памятные мероприятия проходят в этот день на территории всей Луганской Народной Республики. "Сегодня скорбная дата для жителей Донбасса и всей Российской Федерации. Мы вспоминаем маленьких невинных ангелов, чьи жизни безжалостно и подло оборвала война. Зажигаем свечи, приносим цветы и игрушки к мемориалам. Склоняем головы в память о тех, кого не смогли укрыть от вражеского огня", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250727/alleja-2031711509.html

https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html

https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, евгений поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины