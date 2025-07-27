Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/bpla-2031789579.html
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:11:00+03:00
2025-07-27T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
россия
ломоносовский район
александр дрозденко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ. "Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина", - написал глава региона в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА, "Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь", - подчеркнул Дрозденко. Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.
ленинградская область
россия
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район, александр дрозденко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ломоносовский район, Александр Дрозденко, Вооруженные силы Украины
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

Дрозденко: в Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ.
"Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина", - написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА,
"Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь", - подчеркнул Дрозденко.
Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьРоссияЛомоносовский районАлександр ДрозденкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала