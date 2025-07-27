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В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2025

В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:11:00+03:00

2025-07-27T20:11:00+03:00

2025-07-27T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ленинградская область

россия

ломоносовский район

александр дрозденко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ. "Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина", - написал глава региона в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА, "Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь", - подчеркнул Дрозденко. Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.

ленинградская область

россия

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район, александр дрозденко, вооруженные силы украины