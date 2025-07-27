https://ria.ru/20250727/bpla-2031789579.html
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:11:00+03:00
2025-07-27T20:11:00+03:00
2025-07-27T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
россия
ломоносовский район
александр дрозденко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ. "Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина", - написал глава региона в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА, "Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь", - подчеркнул Дрозденко. Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.
ленинградская область
россия
ломоносовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район, александр дрозденко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ломоносовский район, Александр Дрозденко, Вооруженные силы Украины
В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
Дрозденко: в Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина