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Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность
Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность - РИА Новости, 27.07.2025
Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность
Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята, атака БПЛА полностью отражена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:48:00+03:00
2025-07-27T11:48:00+03:00
2025-07-27T11:52:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята, атака БПЛА полностью отражена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята. Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщил, что более десятка дронов уничтожено в Ленинградской области.
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ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность
Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность, отразив атаку БПЛА