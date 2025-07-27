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Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность

Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность - РИА Новости, 27.07.2025

Над Ленинградской областью сняли беспилотную опасность

Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята, атака БПЛА полностью отражена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:48:00+03:00

2025-07-27T11:48:00+03:00

2025-07-27T11:52:00+03:00

ленинградская область

александр дрозденко

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята, атака БПЛА полностью отражена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята. Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщил, что более десятка дронов уничтожено в Ленинградской области.

https://ria.ru/20250727/chasovyar-1981337707.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко, безопасность