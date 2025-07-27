https://ria.ru/20250727/bpla-2031709688.html

В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2025

В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:29:00+03:00

2025-07-27T10:29:00+03:00

2025-07-27T12:29:00+03:00

ленинградская область

ломоносовский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница", — написал он в Telegram-канале.Губернатор сообщил, что пожарные тушат возгорание в треквартирном доме в поселке Большая Ижора. Регион компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадала при налете БПЛА.Дрозденко также сообщил, что в регионе сбили более десяти дронов утром.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

ломоносовский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ленинградская область, ломоносовский район, происшествия