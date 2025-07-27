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В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2025
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина
Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:29:00+03:00
2025-07-27T10:29:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница", — написал он в Telegram-канале.Губернатор сообщил, что пожарные тушат возгорание в треквартирном доме в поселке Большая Ижора. Регион компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадала при налете БПЛА.Дрозденко также сообщил, что в регионе сбили более десяти дронов утром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
ломоносовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, ломоносовский район, происшествия
Ленинградская область, Ломоносовский район, Происшествия
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина
В Ленинградской области при падении обломков БПЛА пострадала женщина