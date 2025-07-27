Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 27.07.2025 (обновлено: 12:29 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bpla-2031709688.html
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2025
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина
Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:29:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.&quot;Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор сообщил, что пожарные тушат возгорание в треквартирном доме в поселке Большая Ижора. Регион компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадала при налете БПЛА.Дрозденко также сообщил, что в регионе сбили более десяти дронов утром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, ломоносовский район, происшествия
Ленинградская область, Ломоносовский район, Происшествия
В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

В Ленинградской области при падении обломков БПЛА пострадала женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«

"Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что пожарные тушат возгорание в треквартирном доме в поселке Большая Ижора. Регион компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадала при налете БПЛА.
Дрозденко также сообщил, что в регионе сбили более десяти дронов утром.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Ленинградская областьЛомоносовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала