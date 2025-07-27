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В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
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06:43 27.07.2025 (обновлено: 12:25 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bpl-2031690670.html
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА
Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:43:00+03:00
2025-07-27T12:25:00+03:00
происшествия
волгоградская область
казань
новороссийск
андрей бочаров
вооруженные силы украины
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). "В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов). №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен", - сообщает ПривЖД в своем Telegram-канале. Отмечается, что пассажиры поездов обеспечиваются водой, а тех поездов, задержка которых составляет более четырех часов, и питанием. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
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происшествия, волгоградская область, казань, новороссийск, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоградская область, Казань, Новороссийск, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА

ПривЖД: два поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).
"В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов). №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен", - сообщает ПривЖД в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пассажиры поездов обеспечиваются водой, а тех поездов, задержка которых составляет более четырех часов, и питанием.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
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ПроисшествияВолгоградская областьКазаньНовороссийскАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
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