https://ria.ru/20250727/bpl-2031690670.html
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА
Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:43:00+03:00
2025-07-27T06:43:00+03:00
2025-07-27T12:25:00+03:00
происшествия
волгоградская область
казань
новороссийск
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a517acc698d5473715d87ab8acad8ea5.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). "В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов). №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен", - сообщает ПривЖД в своем Telegram-канале. Отмечается, что пассажиры поездов обеспечиваются водой, а тех поездов, задержка которых составляет более четырех часов, и питанием. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html
волгоградская область
казань
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bedc135a384f71a1226bd8e658b548c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, казань, новороссийск, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоградская область, Казань, Новороссийск, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгоградской области два поезда задерживаются из-за падения БПЛА
ПривЖД: два поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом