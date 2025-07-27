Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО за 12 часов уничтожили и перехватили 72 украинских дрона
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"С 5:40 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военные сбили:
- 51 БПЛА — над Ленинградской областью (с 6:25 мск до 9:40 мск);
- пять — над Брянской;
- четыре — над Калужской;
- по три — над Новгородской и Курской;
- по два — над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря,
- по одному — над Смоленской и Белгородской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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