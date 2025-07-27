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Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:12 27.07.2025 (обновлено: 20:28 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031786103.html
Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника
Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025
Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника
Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ленинградская область
брянская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."С 5:40 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031783899.html
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безопасность, россия, ленинградская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ленинградская область, Брянская область
Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за 12 часов уничтожили и перехватили 72 украинских дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"С 5:40 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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Вчера, 19:07
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛенинградская областьБрянская область
 
 
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