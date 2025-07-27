https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031786103.html

Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника

Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025

Над российскими регионами сбили 72 украинских беспилотника

Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."С 5:40 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031783899.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, ленинградская область, брянская область