https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html

ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 27.07.2025

ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T04:49:00+03:00

2025-07-27T04:49:00+03:00

2025-07-27T04:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

воронеж

бутурлиновский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем."В Воронеже и Бутурлиновском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031683957.html

воронежская область

воронеж

бутурлиновский район

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безопасность, воронежская область, воронеж, бутурлиновский район, александр гусев (губернатор)