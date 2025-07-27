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ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 27.07.2025 (обновлено: 04:54 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью
Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:49:00+03:00
2025-07-27T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
бутурлиновский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем."В Воронеже и Бутурлиновском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031683957.html
воронежская область
воронеж
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безопасность, воронежская область, воронеж, бутурлиновский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Воронеж, Бутурлиновский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

Гусев: силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник над Воронежской областью

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем.
"В Воронеже и Бутурлиновском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьВоронежБутурлиновский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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