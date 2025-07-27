https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью
Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:49:00+03:00
2025-07-27T04:49:00+03:00
2025-07-27T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
бутурлиновский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй за ночь беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем."В Воронеже и Бутурлиновском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031683957.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Воронеж, Бутурлиновский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила второй за ночь беспилотник над Воронежской областью
Гусев: силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник над Воронежской областью