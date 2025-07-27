https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031683569.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем - РИА Новости, 27.07.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:45:00+03:00
2025-07-27T02:45:00+03:00
2025-07-27T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Работают системы оповещения", - написал Гусев в Telegram-канале.
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безопасность, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Гусев: силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем