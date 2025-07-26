https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031554494.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 26.07.2025

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:28:00+03:00

2025-07-26T03:28:00+03:00

2025-07-26T03:28:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". "Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 123 километра, глубина - 45,6 километра, магнитуда - 5,0", - говорится в сообщении. Указано, что эпицентр был в Авачинском заливе. Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.

https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031550254.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук