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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 26.07.2025
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03:28 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031554494.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 26.07.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:28:00+03:00
2025-07-26T03:28:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". "Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 123 километра, глубина - 45,6 километра, магнитуда - 5,0", - говорится в сообщении. Указано, что эпицентр был в Авачинском заливе. Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.
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камчатка
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краюАкватория Авачинского залива
Акватория Авачинского залива - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краю
Акватория Авачинского залива. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 123 километра, глубина - 45,6 километра, магнитуда - 5,0", - говорится в сообщении.
Указано, что эпицентр был в Авачинском заливе.
Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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