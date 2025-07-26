https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031551075.html

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.07.2025

В Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Харьковской области и Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:47:00+03:00

2025-07-26T01:47:00+03:00

2025-07-26T01:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

днепропетровск

харьковская область

игорь терехов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харьковской области и Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Мэр Харькова Игорь Терехов и украинские СМИ в ночь на субботу сообщали о девяти взрывах в Харькове. Также украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске в пятницу вечером. "В Харькове был слышен взрыв. Вероятно, он раздался за пределами города... В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного". Кроме того, телеканал сообщил о взрывах в Днепропетровске. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях воздушная тревога звучит с вечера пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031549201.html

https://ria.ru/20250725/dnepropetrovsk-2031542452.html

харьков

днепропетровск

харьковская область

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харьков, днепропетровск, харьковская область, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины