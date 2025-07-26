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Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи

Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи - РИА Новости, 26.07.2025

Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи

ВВС Таиланда нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийских дальнобойных реактивных систем залпового огня PHL-03 производства КНР, имеющих РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:04:00+03:00

2025-07-26T16:04:00+03:00

2025-07-26T16:04:00+03:00

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БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. ВВС Таиланда нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийских дальнобойных реактивных систем залпового огня PHL-03 производства КНР, имеющих 130-километровую дальность стрельбы, заявил на брифинге в Бангкоке директор Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда генерал-майор Ванчана Савайди. "Сегодня четыре самолета ВВС Таиланда, два F-16 и два самолета Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров", - сказал генерал журналистам. По его словам, у Таиланда были данные разведки, в том числе авиационной, включая аэрофотосъемку и видеоматериалы, о развертывании на приграничной территории Камбоджи "этих систем, способных наносить удары по целям, находящимся далеко в глубине территории Таиланда". "Так как камбоджийская артиллерия в последние дни неоднократно наносила удары по гражданским объектам Таиланда, и были многочисленные жертвы среди гражданского населения, удар нашей авиации по камбоджийским РСЗО был полностью обоснованным", - добавил генерал Савайди. Telegram-канал Clash Report, освещающий вооруженные конфликты, происходящие в мире, и используемые в них вооружения, сообщил в субботу, что истребители-штурмовики Saab JAS 39 Gripen производства Швеции во время субботней операции таиландских ВВС впервые в истории участвовали в реальном бою. "Это первый в истории подтвержденный случай использования шведского Gripen в активных боевых действиях", - говорится в сообщении Telegram-канала. Помимо ВВС Таиланда, самолеты Gripen, сочетающие в себе качества истребителя, штурмовика и самолета-разведчика, стоят на вооружении ВВС Швеции, Венгрии, Чехии и ЮАР. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031570034.html

https://ria.ru/20250725/ator-2031376342.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, камбоджа, швеция, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, f-16