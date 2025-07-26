https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html

В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ

В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025

В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ

В Днепропетровской области ликвидировали около 50 украинских военных и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:08:00+03:00

2025-07-26T11:08:00+03:00

2025-07-26T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

днепродзержинск

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области ликвидировали около 50 украинских военных и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Возле Днепродзержинска прилет на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранными наемниками. Около 50 погибших, 72 "воина" уехали на скорых", — сказал собеседник агентства. Российские войска также уничтожили цех по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке беспилотников в этом регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250726/voyska-2031593910.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

днепродзержинск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, днепродзержинск, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, россия