https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 украинских военных и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:08:00+03:00
2025-07-26T11:08:00+03:00
2025-07-26T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепродзержинск
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области ликвидировали около 50 украинских военных и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Возле Днепродзержинска прилет на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранными наемниками. Около 50 погибших, 72 "воина" уехали на скорых", — сказал собеседник агентства. Российские войска также уничтожили цех по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке беспилотников в этом регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250726/voyska-2031593910.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепродзержинск, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ
Лебедев: ВС РФ ликвидировали около 50 боевиков ВСУ в Днепропетровской области