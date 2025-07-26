https://ria.ru/20250726/vsu-2031579638.html

ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 районов Белгородской области 93 беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:08:00+03:00

2025-07-26T10:08:00+03:00

2025-07-26T10:08:00+03:00

происшествия

белгородская область

валуйки

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 районов Белгородской области 93 беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 25 июля. Атакам подверглись 52 населенных пункта. Было выпущено 63 снаряда, также сбиты и подавлены 34 дрона. За отчётный период повреждены 25 частных домовладений, два предприятия, 6 единиц техники, три ангара, два социальных объекта и 13 транспортных средств. "В Борисовском районе по одному беспилотнику атаковали сёла Байцуры и Грузское. В селе Грузское вследствие удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель… В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, а также хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 25 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе совершены атаки 5 БПЛА, по Грайворонскому округу выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары 15 беспилотников. Он добавил, что в Краснояружском районе 10 населённых пунктов подверглись обстрелам 49 боеприпасами и атакам 15 дронов, в Новооскольском округе хутор Мирошники атакован беспилотником самолётного типа. Яковлевский муниципальный округ атакован одним беспилотником, уточнил глава области. "В Ракитянском районе посёлок Ракитное и село Бобрава подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 24 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250726/gergiev-2031477401.html

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031557405.html

белгородская область

валуйки

белгородский район

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происшествия, белгородская область, валуйки, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины