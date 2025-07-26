ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области 93 дронами
Последствия атаки БПЛА в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 районов Белгородской области 93 беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 25 июля. Атакам подверглись 52 населенных пункта. Было выпущено 63 снаряда, также сбиты и подавлены 34 дрона. За отчётный период повреждены 25 частных домовладений, два предприятия, 6 единиц техники, три ангара, два социальных объекта и 13 транспортных средств.
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"В Борисовском районе по одному беспилотнику атаковали сёла Байцуры и Грузское. В селе Грузское вследствие удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель… В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, а также хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 25 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе совершены атаки 5 БПЛА, по Грайворонскому округу выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары 15 беспилотников. Он добавил, что в Краснояружском районе 10 населённых пунктов подверглись обстрелам 49 боеприпасами и атакам 15 дронов, в Новооскольском округе хутор Мирошники атакован беспилотником самолётного типа. Яковлевский муниципальный округ атакован одним беспилотником, уточнил глава области.
"В Ракитянском районе посёлок Ракитное и село Бобрава подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 24 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.