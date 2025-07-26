https://ria.ru/20250726/voronezh-2031656512.html

Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой - РИА Новости, 26.07.2025

Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

Автомат с водой, в котором включается сирена, протестируют в понедельник в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:25:00+03:00

2025-07-26T20:25:00+03:00

2025-07-26T20:25:00+03:00

воронеж

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Автомат с водой, в котором включается сирена, протестируют в понедельник в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "Проверка возможностей системы оповещения с использованием оборудования, размещенного на автоматах по раздаче воды, пройдет в микрорайоне "Олимпийский" Центрального района в понедельник (28 июля) ориентировочно в 14.00. Звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: "Внимание всем!" - сообщили в мэрии. В управлении ГО ЧС Воронежа сообщили, что после тестирования системы оповещения будут решать, насколько она эффективна и целесообразна. Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что сирену будут включать в случае атаки БПЛА в Воронеже и других муниципалитетах области, при этом оповещения от МЧС и в Telegram-каналах властей продолжат приходить.

https://ria.ru/20240314/opoveschenie-1932915616.html

воронеж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)