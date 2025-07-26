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Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой - РИА Новости, 26.07.2025
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20:25 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/voronezh-2031656512.html
Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой
Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой - РИА Новости, 26.07.2025
Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой
Автомат с водой, в котором включается сирена, протестируют в понедельник в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:25:00+03:00
2025-07-26T20:25:00+03:00
воронеж
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Автомат с водой, в котором включается сирена, протестируют в понедельник в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "Проверка возможностей системы оповещения с использованием оборудования, размещенного на автоматах по раздаче воды, пройдет в микрорайоне "Олимпийский" Центрального района в понедельник (28 июля) ориентировочно в 14.00. Звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: "Внимание всем!" - сообщили в мэрии. В управлении ГО ЧС Воронежа сообщили, что после тестирования системы оповещения будут решать, насколько она эффективна и целесообразна. Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что сирену будут включать в случае атаки БПЛА в Воронеже и других муниципалитетах области, при этом оповещения от МЧС и в Telegram-каналах властей продолжат приходить.
https://ria.ru/20240314/opoveschenie-1932915616.html
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воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронеж, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

В Воронеже протестируют установленные на автоматах с водой системы оповещения

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкНа Адмиралтейской площади Воронежа
На Адмиралтейской площади Воронежа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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На Адмиралтейской площади Воронежа. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Автомат с водой, в котором включается сирена, протестируют в понедельник в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
«
"Проверка возможностей системы оповещения с использованием оборудования, размещенного на автоматах по раздаче воды, пройдет в микрорайоне "Олимпийский" Центрального района в понедельник (28 июля) ориентировочно в 14.00. Звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: "Внимание всем!" - сообщили в мэрии.
В управлении ГО ЧС Воронежа сообщили, что после тестирования системы оповещения будут решать, насколько она эффективна и целесообразна.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что сирену будут включать в случае атаки БПЛА в Воронеже и других муниципалитетах области, при этом оповещения от МЧС и в Telegram-каналах властей продолжат приходить.
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