В Казахстане нашли фрагменты военного вертолета
В акватории озера в Казахстане нашли фрагменты военного вертолета
© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Фрагменты вертолета, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана, обнаружены спасателями в акватории озера в Алма-Атинской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.
В пятницу сообщалось, что военный вертолет с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров во время планового перелета в Алма-Атинской области. Были начаты поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и МЧС республики.
"В ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алма-Атинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что на месте продолжают работу спасатели МЧС. В операции задействовано специальное оборудование, включая эхолоты, беспилотные летательные аппараты и подводные дроны. Уточняется, что к поисково-спасательным мероприятиям привлечены около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, четыре кинологических расчета и два воздушных судна.
В ноябре 2024 года вертолет Ми-8, также принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку и загорелся на западе республики. Причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате крушения один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.