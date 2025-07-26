https://ria.ru/20250726/vertolet-2031571126.html

В Казахстане нашли фрагменты военного вертолета

В Казахстане нашли фрагменты военного вертолета - РИА Новости, 26.07.2025

В Казахстане нашли фрагменты военного вертолета

Фрагменты вертолета, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана, обнаружены спасателями в акватории озера в Алма-Атинской области,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:51:00+03:00

2025-07-26T08:51:00+03:00

2025-07-26T09:25:00+03:00

казахстан

алма-атинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Фрагменты вертолета, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана, обнаружены спасателями в акватории озера в Алма-Атинской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.В пятницу сообщалось, что военный вертолет с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров во время планового перелета в Алма-Атинской области. Были начаты поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и МЧС республики."В ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алма-Атинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что на месте продолжают работу спасатели МЧС. В операции задействовано специальное оборудование, включая эхолоты, беспилотные летательные аппараты и подводные дроны. Уточняется, что к поисково-спасательным мероприятиям привлечены около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, четыре кинологических расчета и два воздушных судна.В ноябре 2024 года вертолет Ми-8, также принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку и загорелся на западе республики. Причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате крушения один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.

https://ria.ru/20250725/samopistsy-2031545131.html

https://ria.ru/20250720/vertolet-2030229704.html

казахстан

алма-атинская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, алма-атинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире