Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции
Фидан: Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
"Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны - РФ и Украина - выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия (лидеров - ред.). Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу. Мы знаем об интересе, проявляемом президентом (США Дональдом - ред.) Трампом к саммиту в случае, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. В целом наш президент хочет ускорить данный процесс, он очень верит в дипломатию лидеров. (Эрдоган - ред.) считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями", - сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.
Он не исключил, что Турция может проявить инициативу в этом вопросе.
"Возможно, мы проявим инициативу в этом направлении. Необходимо, чтобы делегации предварительно договорились о том, каким будет фундамент встречи лидеров, какие решения они примут. Если раньше были разногласия между лидерами по поводу того, приехать или нет (в Турцию - ред.), то теперь этого уже нет", - заявил Фидан.
Президент США заявил в пятницу, что считает возможной встречу российского лидера с Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца".
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