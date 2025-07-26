Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 26.07.2025 (обновлено: 21:41 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031663718.html
Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции
Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2025
Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:28:00+03:00
2025-07-26T21:41:00+03:00
в мире
турция
россия
стамбул
владимир зеленский
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg
СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны - РФ и Украина - выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия (лидеров - ред.). Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу. Мы знаем об интересе, проявляемом президентом (США Дональдом - ред.) Трампом к саммиту в случае, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. В целом наш президент хочет ускорить данный процесс, он очень верит в дипломатию лидеров. (Эрдоган - ред.) считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями", - сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле. Он не исключил, что Турция может проявить инициативу в этом вопросе. "Возможно, мы проявим инициативу в этом направлении. Необходимо, чтобы делегации предварительно договорились о том, каким будет фундамент встречи лидеров, какие решения они примут. Если раньше были разногласия между лидерами по поводу того, приехать или нет (в Турцию - ред.), то теперь этого уже нет", - заявил Фидан. Президент США заявил в пятницу, что считает возможной встречу российского лидера с Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца".
https://ria.ru/20250725/ssha-2031502721.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_456:298:2789:2048_1920x0_80_0_0_e06af8828ccd6a3e4ad00509c6c7285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, стамбул, владимир зеленский, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган хочет ускорить встречу Путина и Зеленского, заявили в МИД Турции

Фидан: Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
"Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны - РФ и Украина - выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия (лидеров - ред.). Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу. Мы знаем об интересе, проявляемом президентом (США Дональдом - ред.) Трампом к саммиту в случае, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. В целом наш президент хочет ускорить данный процесс, он очень верит в дипломатию лидеров. (Эрдоган - ред.) считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями", - сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.
Он не исключил, что Турция может проявить инициативу в этом вопросе.
"Возможно, мы проявим инициативу в этом направлении. Необходимо, чтобы делегации предварительно договорились о том, каким будет фундамент встречи лидеров, какие решения они примут. Если раньше были разногласия между лидерами по поводу того, приехать или нет (в Турцию - ред.), то теперь этого уже нет", - заявил Фидан.
Президент США заявил в пятницу, что считает возможной встречу российского лидера с Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца".
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским
25 июля, 18:33
 
В миреТурцияРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийХакан ФиданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала