https://ria.ru/20250726/udar-2031582682.html

ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области

Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:47:00+03:00

2025-07-26T10:47:00+03:00

2025-07-26T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Синельниково по установке HIMARS попали и в склад с дальнобойными ракетами... Ракеты очень хорошо детонировали", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина