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ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/udar-2031582682.html
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области
Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:47:00+03:00
2025-07-26T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Синельниково по установке HIMARS попали и в склад с дальнобойными ракетами... Ракеты очень хорошо детонировали", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Днепропетровской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Синельниково по установке HIMARS попали и в склад с дальнобойными ракетами... Ракеты очень хорошо детонировали", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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