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ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области
Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:47:00+03:00
2025-07-26T10:47:00+03:00
2025-07-26T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Удар нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Синельниково по установке HIMARS попали и в склад с дальнобойными ракетами... Ракеты очень хорошо детонировали", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Днепропетровской области