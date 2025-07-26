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В Анкаре открылся штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 26.07.2025
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22:05 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/turtsiya-2031666833.html
В Анкаре открылся штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу
В Анкаре открылся штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 26.07.2025
В Анкаре открылся штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу
Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) открыла в субботу в столице Анкаре штаб кандидата в президенты, экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:05:00+03:00
2025-07-26T22:05:00+03:00
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озгюр озель
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) открыла в субботу в столице Анкаре штаб кандидата в президенты, экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который содержится под стражей уже более четырех месяцев, при этом ближайшие президентские выборы ожидаются лишь в 2028 году. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее призвал провести досрочные президентские выборы 2 ноября, бросив вызов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Озель объявил, что офис в центре Анкары стал первым в своем роде, следующий планируется открыть в Стамбуле. Слоган предвыборной кампании Имамоглу - "Для всех и везде в первую очередь справедливость и свобода". Лидер партии на митинге по случаю открытия штаба вновь призвал власти организовать досрочные выборы 2 ноября. Сам Имамоглу, находящийся в тюрьме в районе Силиври, направил письмо, которое зачитали на митинге. CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня. Следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра столицы Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027387952.html
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в мире, стамбул, анкара (провинция), турция, экрем имамоглу, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Анкара (провинция), Турция, Экрем Имамоглу, Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре открылся штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу

Турецкая оппозиция открыла штаб экс-мэра Стамбула Имамоглу в Анкаре

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) открыла в субботу в столице Анкаре штаб кандидата в президенты, экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который содержится под стражей уже более четырех месяцев, при этом ближайшие президентские выборы ожидаются лишь в 2028 году.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее призвал провести досрочные президентские выборы 2 ноября, бросив вызов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Озель объявил, что офис в центре Анкары стал первым в своем роде, следующий планируется открыть в Стамбуле. Слоган предвыборной кампании Имамоглу - "Для всех и везде в первую очередь справедливость и свобода".
Лидер партии на митинге по случаю открытия штаба вновь призвал власти организовать досрочные выборы 2 ноября. Сам Имамоглу, находящийся в тюрьме в районе Силиври, направил письмо, которое зачитали на митинге.
CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня. Следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра столицы Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии.
Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Лидер турецкой оппозиции призвал власти к досрочным выборам
5 июля, 16:31
 
В миреСтамбулАнкара (провинция)ТурцияЭкрем ИмамоглуОзгюр ОзельРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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