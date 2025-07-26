СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
"Ъ": россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Сотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping.
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"За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — говорится в публикации.
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В публикации указали, что американская компания-производитель телефонов iPhone во втором квартале выпала из списка самых популярных брендов, уступив место Pop Mart.
Отмечается, что общий оборот продукции китайской компании за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.
Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
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