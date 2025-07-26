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СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа - РИА Новости, 26.07.2025
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17:32 26.07.2025
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СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа - РИА Новости, 26.07.2025
СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:32:00+03:00
2025-07-26T17:32:00+03:00
россия
валентина матвиенко
apple
совет федерации рф
общество
игрушки лабубу
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping."За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — говорится в публикации.В публикации указали, что американская компания-производитель телефонов iPhone во втором квартале выпала из списка самых популярных брендов, уступив место Pop Mart.Отмечается, что общий оборот продукции китайской компании за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250724/labubu-2031218845.html
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россия, валентина матвиенко, apple, совет федерации рф, общество, игрушки лабубу
Россия, Валентина Матвиенко, Apple, Совет Федерации РФ, Общество, Игрушки Лабубу
СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

"Ъ": россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Сотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping.
«
"За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — говорится в публикации.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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24 июля, 17:48
В публикации указали, что американская компания-производитель телефонов iPhone во втором квартале выпала из списка самых популярных брендов, уступив место Pop Mart.
Отмечается, что общий оборот продукции китайской компании за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.
Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
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РоссияВалентина МатвиенкоAppleСовет Федерации РФОбществоИгрушки Лабубу
 
 
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