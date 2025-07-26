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СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа - РИА Новости, 26.07.2025

СМИ рассказали, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:32:00+03:00

2025-07-26T17:32:00+03:00

2025-07-26T17:32:00+03:00

россия

валентина матвиенко

apple

совет федерации рф

общество

игрушки лабубу

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию от платформы CDEK.Shopping."За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — говорится в публикации.В публикации указали, что американская компания-производитель телефонов iPhone во втором квартале выпала из списка самых популярных брендов, уступив место Pop Mart.Отмечается, что общий оборот продукции китайской компании за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.

https://ria.ru/20250724/labubu-2031218845.html

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россия, валентина матвиенко, apple, совет федерации рф, общество, игрушки лабубу