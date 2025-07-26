https://ria.ru/20250726/sumy-2031627618.html

Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества

Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества - РИА Новости, 26.07.2025

Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества

Электроснабжение и водоснабжение отсутствует по некоторым адресам в Сумах и Сумской области Украины, сообщил в субботу глава Сумской областной военной... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:21:00+03:00

2025-07-26T16:21:00+03:00

2025-07-26T16:21:00+03:00

в мире

сумская область

украина

россия

олег григорьев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электроснабжение и водоснабжение отсутствует по некоторым адресам в Сумах и Сумской области Украины, сообщил в субботу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. "Часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, отключения водоснабжения имеются по некоторым адресам в Сумах. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Шостка Сумской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html

сумская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, украина, россия, олег григорьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины