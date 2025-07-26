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Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества - РИА Новости, 26.07.2025
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16:21 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/sumy-2031627618.html
Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества
Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества - РИА Новости, 26.07.2025
Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества
Электроснабжение и водоснабжение отсутствует по некоторым адресам в Сумах и Сумской области Украины, сообщил в субботу глава Сумской областной военной... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:21:00+03:00
2025-07-26T16:21:00+03:00
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сумская область
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олег григорьев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электроснабжение и водоснабжение отсутствует по некоторым адресам в Сумах и Сумской области Украины, сообщил в субботу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. "Часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, отключения водоснабжения имеются по некоторым адресам в Сумах. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Шостка Сумской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html
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в мире, сумская область, украина, россия, олег григорьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Украина, Россия, Олег Григорьев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества

Часть жителей Сумской области Украины остались без электричества и воды

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электроснабжение и водоснабжение отсутствует по некоторым адресам в Сумах и Сумской области Украины, сообщил в субботу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по словам главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, отключения водоснабжения имеются по некоторым адресам в Сумах.
Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Шостка Сумской области на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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В миреСумская областьУкраинаРоссияОлег ГригорьевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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