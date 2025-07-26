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Спецоперация, 26 июля: ВС России освободили Зеленый Гай и Малиевку - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031650135.html
Спецоперация, 26 июля: ВС России освободили Зеленый Гай и Малиевку
Спецоперация, 26 июля: ВС России освободили Зеленый Гай и Малиевку - РИА Новости, 26.07.2025
Спецоперация, 26 июля: ВС России освободили Зеленый Гай и Малиевку
Российская группировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:24:00+03:00
2025-07-26T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровская область
мария захарова
дмитрий песков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях спецоперации около 1320 военнослужащих, следует из сводки российского оборонного ведомства. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными дронами по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы, сообщили в МО РФ. По его данным, российские средства ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 257 БПЛА. Взрыв в Сумах Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным на 16.10 мск, в Сумской области уже несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запад спонсирует теракты, вооружая Украину Запад перестал бы вооружать Украину и спонсировать террористические акты, если бы хотел мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что мирные переговоры и политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией Запада. По словам Захаровой, нет ни одной предпосылки для разговора о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира, стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность. Военные ВСУ, а также наемники и HIMARS оказались под ударом в Днепропетровской области Около 50 солдат ВСУ и иностранных наемников ликвидированы, 72 ранены при ударе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, прилет пришелся на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранным наемникам. Около 50 погибших, 72 "воина" уехали на "скорых". Удар также нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины Мобилизованные сбежали из военкомата Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата. Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ в СБУ "направлено представление". В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч.
https://ria.ru/20250726/udar-2031638661.html
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Кадры боев за Зеленый Гай в ДНР
Освобожденный в ДНР Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник и прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны России. Ведомство показало кадры боев за населенный пункт, об освобождении которого сообщили сегодня.
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россия, украина, днепропетровская область, мария захарова, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, украинский демократический альянс за реформы (удар), служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровская область, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Служба безопасности Украины, В мире

Спецоперация, 26 июля: ВС России освободили Зеленый Гай и Малиевку

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях спецоперации около 1320 военнослужащих, следует из сводки российского оборонного ведомства.
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными дронами по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы, сообщили в МО РФ.
По его данным, российские средства ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 257 БПЛА.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2025

Взрыв в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
По данным на 16.10 мск, в Сумской области уже несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Запад спонсирует теракты, вооружая Украину

Запад перестал бы вооружать Украину и спонсировать террористические акты, если бы хотел мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что мирные переговоры и политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией Запада.
По словам Захаровой, нет ни одной предпосылки для разговора о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира, стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность.

Военные ВСУ, а также наемники и HIMARS оказались под ударом в Днепропетровской области

Около 50 солдат ВСУ и иностранных наемников ликвидированы, 72 ранены при ударе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, прилет пришелся на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранным наемникам. Около 50 погибших, 72 "воина" уехали на "скорых".
Удар также нанесен по установке HIMARS и складу ВСУ с дальнобойными ракетами в городе Синельниково Днепропетровской области Украины
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Вчера, 17:49

Мобилизованные сбежали из военкомата

Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата.
Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ в СБУ "направлено представление". В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровская областьМария ЗахароваДмитрий ПесковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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