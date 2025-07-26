https://ria.ru/20250726/soboleznovaniya-2031553933.html

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 26.07.2025

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:10:00+03:00

2025-07-26T03:10:00+03:00

2025-07-26T03:10:00+03:00

россия

амурская область

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в Амурской области, говорится в соответствующей телеграмме. "Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим", - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/knr-2031524126.html

россия

амурская область

кндр (северная корея)

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россия, амурская область, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24