https://ria.ru/20250726/soboleznovaniya-2031553933.html
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 26.07.2025
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:10:00+03:00
2025-07-26T03:10:00+03:00
2025-07-26T03:10:00+03:00
россия
амурская область
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в Амурской области, говорится в соответствующей телеграмме. "Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим", - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250725/knr-2031524126.html
россия
амурская область
кндр (северная корея)
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россия, амурская область, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Россия, Амурская область, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24