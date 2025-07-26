https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html

МАК осмотрел черные ящики разбившегося самолета Ан-24

МАК осмотрел черные ящики разбившегося самолета Ан-24 - РИА Новости, 26.07.2025

МАК осмотрел черные ящики разбившегося самолета Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет осмотрел бортовые самописцы самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:15:00+03:00

2025-07-26T11:15:00+03:00

2025-07-26T16:13:00+03:00

происшествия

благовещенск

тында

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

следственный комитет россии (ск рф)

олег сторчевой

амурская область

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет осмотрел бортовые самописцы самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области.Сообщается, что их доставили в Москву в полночь 25 июля."Специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что накануне председатель комитета Олег Сторчевой провел в Тынде оперативное совещание с членами комиссии по расследованию катастрофы. На нем обсудили предварительные данные о ЧП, а также выработали меры и алгоритм действий. Комиссия МАК продолжает расследование для определения причин и обстоятельств происшествия.Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Как заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, рассматриваются две версии произошедшего — техническая неисправность и ошибка пилотов.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031446927.html

https://ria.ru/20250726/krushenie-2031584674.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

благовещенск

тында

амурская область

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происшествия, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), олег сторчевой, амурская область, крушение ан-24 в приамурье