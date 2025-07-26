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Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства - РИА Новости, 26.07.2025
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17:15 26.07.2025 (обновлено: 17:24 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/rossii-2031634298.html
Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства
Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства - РИА Новости, 26.07.2025
Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наблюдается серьезное оживление рынка туристических услуг Союзного государства. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:15:00+03:00
2025-07-26T17:24:00+03:00
россия
белоруссия
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наблюдается серьезное оживление рынка туристических услуг Союзного государства. "О серьезном оживлении рынка туристических услуг Союзного государства свидетельствует рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян – порядка 6 миллионов в 2024 году", - отметил дипломат в своем приветствии участникам международного туристического форума "Пора путешествовать по Союзному государству", который открылся в субботу в Минске. Посол подчеркнул, что развитие туристической отрасли входит в число долгосрочных приоритетов Белоруссии и России. В частности, отметил он, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю рекреационных услуг в ВВП России до 5% к 2030 году, а объем ежегодного туристического потока – до 140 миллионов человек. Этому должна способствовать реализация масштабного национального проекта "Туризм и гостеприимство", который предусматривает в том числе льготы по налогообложению и кредитованию гостиничного фонда. "Отдельного внимания заслуживают нововведения в российском законодательные, которые вступают в силу с 1 сентября и фактически приравнивают оказание услуг по выездному туризму в Беларусь и ряд других дружественных стран к внутреннему туризму. Это позволит снизить издержки на финансовое обеспечение и страхование такой деятельности и тем самым повысит ценовую привлекательность предложений", - заявил Грызлов. Он выразил уверенность, что совместными усилиями двух стран удастся придать новый импульс развитию индустрии и укрепить имидж Союзного государства как одного из самых актуальных, интересных и гостеприимных направлений для путешествий. "Увеличение объемов внутреннего туризма, привлечение россиян и белорусов на курорты Союзного государства сегодня является немаловажным фактором развития экономики и инфраструктуры регионов. Это хорошо прослеживается не только в росте предпринимательской активности и создании новых рабочих мест, но и в динамичном развитии сферы услуг, торговли, строительства и многих других секторах экономики, прямо или косвенно связанных с туризмом", - отметил Грызлов. По его словам, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья российские и белорусские путешественники все чаще находят для себя достойные альтернативы для отдыха на бескрайних просторах Союзного государства – от Бреста до Владивостока. "Белорусы открывают для себя жемчужины природы и достопримечательности России – будь то красоты Русского Севера, Карелии, музеи и шедевры архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян в Беларуси всегда привлекали уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", - констатировал дипломат. Он подчеркнул, что российские и белорусские туристические направления в последние годы сильно выросли с точки зрения качества сервиса и зачастую превосходят по этому показателю зарубежных конкурентов.
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html
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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Владимир Путин, В мире
Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства

Посол РФ в Белоруссии Грызлов заявил об оживлении рынка туристических услуг СГ

© РИА Новости / Алексей ДружининБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наблюдается серьезное оживление рынка туристических услуг Союзного государства.
"О серьезном оживлении рынка туристических услуг Союзного государства свидетельствует рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян – порядка 6 миллионов в 2024 году", - отметил дипломат в своем приветствии участникам международного туристического форума "Пора путешествовать по Союзному государству", который открылся в субботу в Минске.
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Посол подчеркнул, что развитие туристической отрасли входит в число долгосрочных приоритетов Белоруссии и России. В частности, отметил он, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю рекреационных услуг в ВВП России до 5% к 2030 году, а объем ежегодного туристического потока – до 140 миллионов человек. Этому должна способствовать реализация масштабного национального проекта "Туризм и гостеприимство", который предусматривает в том числе льготы по налогообложению и кредитованию гостиничного фонда.
"Отдельного внимания заслуживают нововведения в российском законодательные, которые вступают в силу с 1 сентября и фактически приравнивают оказание услуг по выездному туризму в Беларусь и ряд других дружественных стран к внутреннему туризму. Это позволит снизить издержки на финансовое обеспечение и страхование такой деятельности и тем самым повысит ценовую привлекательность предложений", - заявил Грызлов.
Он выразил уверенность, что совместными усилиями двух стран удастся придать новый импульс развитию индустрии и укрепить имидж Союзного государства как одного из самых актуальных, интересных и гостеприимных направлений для путешествий.
"Увеличение объемов внутреннего туризма, привлечение россиян и белорусов на курорты Союзного государства сегодня является немаловажным фактором развития экономики и инфраструктуры регионов. Это хорошо прослеживается не только в росте предпринимательской активности и создании новых рабочих мест, но и в динамичном развитии сферы услуг, торговли, строительства и многих других секторах экономики, прямо или косвенно связанных с туризмом", - отметил Грызлов.
По его словам, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья российские и белорусские путешественники все чаще находят для себя достойные альтернативы для отдыха на бескрайних просторах Союзного государства – от Бреста до Владивостока.
"Белорусы открывают для себя жемчужины природы и достопримечательности России – будь то красоты Русского Севера, Карелии, музеи и шедевры архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян в Беларуси всегда привлекали уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", - констатировал дипломат.
Он подчеркнул, что российские и белорусские туристические направления в последние годы сильно выросли с точки зрения качества сервиса и зачастую превосходят по этому показателю зарубежных конкурентов.
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