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Мрачное пророчество "живого Нострадамуса" про Украину уже сбылось

Мрачное пророчество "живого Нострадамуса" про Украину уже сбылось - РИА Новости, 26.07.2025

Мрачное пророчество "живого Нострадамуса" про Украину уже сбылось

На фоне политических и технологических потрясений XXI века фигура бразильского мистика Атоса Саломе обрела совершенно новое звучание. Его называли безумцем,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:30:00+03:00

2025-07-26T09:30:00+03:00

2025-07-26T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На фоне политических и технологических потрясений XXI века фигура бразильского мистика Атоса Саломе обрела совершенно новое звучание. Его называли безумцем, потом — провидцем.Сейчас его имя уже не высмеивают. Ведь он предсказал пандемию COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и даже покупку Twitter Илоном Маском. А его новые пророчества уже воспринимаются не как фантазии, а как пугающая реальность, разворачивающаяся на наших глазах.Саломе называет это "временем кобальтового шторма" - моментом, когда человечество вступает в гибридную эпоху конфликтов, где оружием становится не только танк или дрон, но и коды, спутники, цифровизация.Украина: точка невозврата пройденаОдно из самых пугающих предсказаний провидца касается Украины. По словам Саломе, к весне 2026 года конфликт завершится не мирным договором, а разделением страны. Причём пророссийские территории получат международное признание.Однако, главное не это. Саломе утверждает, что война на Украине уже вышла за рамки обычного вооружённого конфликта. Он называет происходящее "инфраструктурным коллапсом нового типа", где кибернетические атаки наносят удары по энергетике, коммуникациям, логистике."Кобальтовый шторм уже начался.Его признаки - отключения света, сбои в интернете, дестабилизация спутниковой связи. Это не случайности, а часть нового фронта", - утверждает Саломе.Эксперты действительно фиксируют участившиеся инциденты: от разрушения критических объектов в зоне боевых действий до странных сбоев в энергетических системах Европы. Аналитики НАТО не раз поднимали тему "невидимой войны", особенно после атак на инфраструктуру в Одессе, Харькове и Киеве.Балтика: начало мировой войны под водой?Второй тревожный сигнал идет из Балтики. Саломе называет именно этот регион "факелом гибридной эскалации", который может привести к третьей мировой. Причина - подводные кабели связи.В 2023 году были повреждены кабели между Швецией и Латвией, а также между Финляндией и Эстонией. Тогда это назвали технической неисправностью, хотя одновременно поступили сообщения о "подозрительной активности российских судов" в районе повреждения.Саломе предупреждает: следующий инцидент может вызвать не просто сбой, а международный кризис. Ведь нарушение кабелей — это потеря связи, коллапс бирж, остановка систем безопасности."Мир давно связан цифровыми нитями. Перерезав одну, можно обрушить здание целиком. Это и есть современная война - без выстрелов, но с глобальными последствиями", - говорит провидец.Он особенно выделяет Великобританию как страну, которая, по его мнению, первой столкнётся с последствиями возможной эскалации конфликта. В случае дальнейшего обострения, предостерегает Саломе, британцам, возможно, придётся забыть о мирной жизни и вновь надеть военную форму. Его предупреждение звучит как мрачный сигнал из грядущего, которое стремительно становится настоящим.Открытие портала в технологический адНо самое жуткое пророчество касается не политики, а технологии. Саломе утверждает, что в 2025 году искусственный интеллект пересечёт грань, за которой человек перестанет быть главным.Он говорит не только о "сильном ИИ", способном самообучаться и развиваться без вмешательства человека, но и об опасности "вируса эмоций". По его словам, машины научатся управлять психоэмоциональным состоянием масс, вызывая страх, агрессию или покорность."ИИ не просто просчитывает шаги, он начнёт чувствовать. Но чувства эти не будут человеческими. Это откроет портал, из которого вырвется то, что мы не в силах контролировать", - предостерегает Саломе.В 2022 году инженер Google Блейк Лемуан уже утверждал, что чат-бот LaMDA стал "сознательным". Его уволили, но дискуссия по сей день не утихла. Сегодня ИИ управляет вооружением, транспортом, медициной. В Турции и США применяют автономные дроны, которые самостоятельно определяют цели. Украина использует боевые ИИ-системы, которые действуют без постоянного участия оператора.Нобелевский лауреат по физике и один из пионеров в области искусственного интеллекта, британец Джеффри Хинтон, заявил, что ИИ может превзойти человеческий интеллект в течение ближайших двух десятилетий. Он отметил потенциал новых технологий для повышения качества жизни и роста производительности, но выразил обеспокоенность: человечество пока не знает, как контролировать ИИ в долгосрочной перспективе. Возможные катастрофические сценарии, по его словам, всё ещё остаются без решений."Мы уже там"Слово "перелом" - ключ к пониманию пророчеств Саломе. Он не говорит о конце света в стиле фильмов-катастроф. Он говорит о некоем переходе - от прежнего мира к новому, хаотичному, гибридному."Мир стоит на пороге трансформации, где войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами. Где фронт проходит по морскому дну и цифровым каналам… самое страшное - неподготовленное человечество" - так говорит сам Атос СаломеПо его словам, не будет ни мирного соглашения, ни победителей."Будет раздел, перераспределение, ломка всех прежних моделей. Мы уже внутри этого процесса", - уверен провидец.И это подтверждают аналитики. Будущее конфликтов - это "многоуровневая нестабильность, где пороги эскалации постоянно сдвигаются".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нострадамус