https://ria.ru/20250726/proisshestviya--2031067225.html

"Не жалеют даже семьи бойцов СВО". В России выявили новую угрозу

"Не жалеют даже семьи бойцов СВО". В России выявили новую угрозу - РИА Новости, 26.07.2025

"Не жалеют даже семьи бойцов СВО". В России выявили новую угрозу

Нажиться на родителях, лечащих тяжелобольного ребенка, или матери, чей сын находится в зоне СВО, — так называемые целители, гадалки и колдуны не остановятся ни... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:00:00+03:00

2025-07-26T08:00:00+03:00

2025-07-26T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Нажиться на родителях, лечащих тяжелобольного ребенка, или матери, чей сын находится в зоне СВО, — так называемые целители, гадалки и колдуны не остановятся ни перед чем. Рекламных объявлений великое множество. Гарантий, само собой, никаких нет, лишь бы побольше заплатили. О масштабной проблеме — в материале РИА Новости.Уникальное "лечение"Свою методику они называют "уникальной": супруги Николай и Лилия Никоновы представляются опытными "миологами", хотя таких специалистов на самом деле не существует. "Лечили" детей — брались даже за ДЦП.Этот диагноз был у ребенка Александра и Анны (имена изменены) из Москвы. Два года водили его к "целителям". Но состояние ухудшалось. Хотя за один сеанс просили (называя это "пожертвованием") в валюте — от 200 до 400 евро.В итоге Александр и Анна вместе с еще одной семьей обратились в следственное управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы. Проверка показала, что методика лечения не соответствовала медицинским стандартам и не применима на практике. Профильного образования и лицензии у Никоновых тоже не имелось."Они требовали, чтобы для каждого сеанса родители арендовали либо дорогие квартиры, заранее предоставляя список, либо номера в недешевых отелях, — рассказывает РИА Новости старший следователь ОРОВД СУ по ЮЗАО ГСУ СКР по городу Москве, капитан юстиции Наталья Гетьман. — Эти места не отвечали никаким нормам СанПиНа и другим необходимым для лечения характеристикам".В марте 2022-го СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК — 159-й, "Мошенничество" и 238-й, "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Никоновы уехали в Казахстан, откуда их экстрадировали лишь спустя полтора года и сразу оправили в СИЗО.Методика внушенияАлександр и Анна узнали о "миологах" в Сети. Отзывов было немало — и все положительные. Как потом выяснилось, "целители" настойчиво просили каждого клиента записать и опубликовать рекламное видео. Взамен — несколько сеансов бесплатно."Внушали людям надежду на быстрое выздоровление без каких-либо проволочек вроде квот, очередей в поликлиниках, заполнения бумаг, — добавляет Гетьман. — Главное — заплатить. Николай позиционировал себя как врач, его жена занималась в основном рекламой и бухгалтерией".Когда у клиентов заканчивались средства, а результата все не было, "врачи" объясняли: "не хватило процедур". Советовали "ради самого ценного — ребенка" продать квартиру или машину.На допросах Никоновы вину не признавали, утверждали, что родители пациентов просто "хотят вернуть потраченные деньги". Пытались убедить следствие в эффективности применяемых методик. А ухудшение самочувствия детей списывали на течение болезни."Основная сложность заключалась в установлении степени вреда здоровью, поскольку дети были с врожденной патологией, — говорит следователь. — Мы привлекли специалистов по церебральному параличу, в том числе врачей из госучреждений, изъяли всю документацию, провели ряд судебно-медицинских экспертиз".Сейчас уголовное дело Никоновых рассматривает суд. Если вину докажут, супругам грозит до десяти лет лишения свободы.Университет магииПо словам заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиоведа Романа Силантьева, среди всевозможных целителей, магов и гадалок выделяются три типа: душевнобольные, аферисты и душевнобольные аферисты."Это разновидность мошенников, которые не только наживаются на уязвимых категориях людей, но и принуждают их к лечению смертельных заболеваний магическим путем, что гарантирует летальный исход, — поясняет Силантьев. — То есть они просто убивают своих клиентов. При этом разрушаются семьи, а некоторые еще и теряют рассудок".Эксперт уверен: надо как можно чаще возбуждать уголовные дела против лжецелителей, магов и гадалок, в том числе по статье 159 УК "Мошенничество"."Для формирования доказательной базы достаточно сделать, так сказать, контрольную закупку и затем — соответствующую судебную экспертизу. Все, можно отправлять фигуранта "по этапу", — добавляет он.Хотя судят чародеев не только за мошенничество. В 2015-м бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Елена Суликова, известная как Алена Полынь, открыла сайт "Империя сильнейших ведьм". Предлагала навести порчу, всякие привороты, целительство и так далее. Продавала амулеты и обереги, обещала "решить проблемы в бизнесе и любви".Потом на волне популярности "марафонов" организовала свои курсы — обещала научить магии с нуля. Основала в подмосковной Ивантеевке "Международный университет магии и колдовства". Продавала ученикам и экстремистскую литературу с призывами к насилию против священнослужителей Русской православной церкви. Суликова уже больше года находится в СИЗО, ждет приговора. Ей светит до шести лет за решеткой.Массовые посадкиОбъявлений о "целительствах", гаданиях, магических обрядах очень много. В последние пару лет стандартный список услуг пополнился еще одним пунктом — "помощь участникам СВО и их родным"."Это очень чувствительная категория людей, которым всякие мошенники навязывают "купол защиты", "заговор на неуязвимость" и прочую ересь, — отмечает Силантьев. — Гадалки знают, что в семьях бойцов, как правило, есть деньги, и активно этим пользуются, играя на чувствах".Например, осенью 2024-го ясновидящая Ольга Иванова из Уфы сообщила на сеансе гадания местной жительнице, что ее брат оказался в украинском плену. Поскольку тот уже долго не выходил на связь, сестра поверила и передала гадалке все персональные данные бойца.Та, в свою очередь, предоставила эти сведения подельнику Дамиру Амирову. Спустя некоторое время он связался с женщиной и предложил спасти брата за миллион рублей. Иначе, пугал он, бойца казнят. Лишь после этого уфимка написала заявление в региональное управление ФСБ. Мошенников задержали."Конечно, не помешал бы еще дополнительный закон о запрете рекламы оккультизма, но и массовые посадки помогут", — считает Силантьев.Ущерб от деятельности лжецелителей, гадалок и колдунов оценить довольно сложно: обманутые ими люди редко обращаются в правоохранительные органы. Одни просто стесняются, другие продолжают слепо верить в чудо.

https://ria.ru/20250709/kriminal-2027899542.html

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

москва, россия, роман силантьев, следственный комитет россии (ск рф), империя сильнейших ведьм, казахстан