"Не жалеют даже семьи бойцов СВО". В России выявили новую угрозу
Деструктолог Силантьев призвал принять закон о запрете оккультных услуг
© Depositphotos.com / klaudiafjОккультный ритуал
© Depositphotos.com / klaudiafj
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Нажиться на родителях, лечащих тяжелобольного ребенка, или матери, чей сын находится в зоне СВО, — так называемые целители, гадалки и колдуны не остановятся ни перед чем. Рекламных объявлений великое множество. Гарантий, само собой, никаких нет, лишь бы побольше заплатили. О масштабной проблеме — в материале РИА Новости.
Уникальное "лечение"
Свою методику они называют "уникальной": супруги Николай и Лилия Никоновы представляются опытными "миологами", хотя таких специалистов на самом деле не существует. "Лечили" детей — брались даже за ДЦП.
Этот диагноз был у ребенка Александра и Анны (имена изменены) из Москвы. Два года водили его к "целителям". Но состояние ухудшалось. Хотя за один сеанс просили (называя это "пожертвованием") в валюте — от 200 до 400 евро.
В итоге Александр и Анна вместе с еще одной семьей обратились в следственное управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы. Проверка показала, что методика лечения не соответствовала медицинским стандартам и не применима на практике. Профильного образования и лицензии у Никоновых тоже не имелось.
"Они требовали, чтобы для каждого сеанса родители арендовали либо дорогие квартиры, заранее предоставляя список, либо номера в недешевых отелях, — рассказывает РИА Новости старший следователь ОРОВД СУ по ЮЗАО ГСУ СКР по городу Москве, капитан юстиции Наталья Гетьман. — Эти места не отвечали никаким нормам СанПиНа и другим необходимым для лечения характеристикам".
В марте 2022-го СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК — 159-й, "Мошенничество" и 238-й, "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Никоновы уехали в Казахстан, откуда их экстрадировали лишь спустя полтора года и сразу оправили в СИЗО.
Методика внушения
Александр и Анна узнали о "миологах" в Сети. Отзывов было немало — и все положительные. Как потом выяснилось, "целители" настойчиво просили каждого клиента записать и опубликовать рекламное видео. Взамен — несколько сеансов бесплатно.
"Внушали людям надежду на быстрое выздоровление без каких-либо проволочек вроде квот, очередей в поликлиниках, заполнения бумаг, — добавляет Гетьман. — Главное — заплатить. Николай позиционировал себя как врач, его жена занималась в основном рекламой и бухгалтерией".
Когда у клиентов заканчивались средства, а результата все не было, "врачи" объясняли: "не хватило процедур". Советовали "ради самого ценного — ребенка" продать квартиру или машину.
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На допросах Никоновы вину не признавали, утверждали, что родители пациентов просто "хотят вернуть потраченные деньги". Пытались убедить следствие в эффективности применяемых методик. А ухудшение самочувствия детей списывали на течение болезни.
"Основная сложность заключалась в установлении степени вреда здоровью, поскольку дети были с врожденной патологией, — говорит следователь. — Мы привлекли специалистов по церебральному параличу, в том числе врачей из госучреждений, изъяли всю документацию, провели ряд судебно-медицинских экспертиз".
Сейчас уголовное дело Никоновых рассматривает суд. Если вину докажут, супругам грозит до десяти лет лишения свободы.
© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера
Университет магии
По словам заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиоведа Романа Силантьева, среди всевозможных целителей, магов и гадалок выделяются три типа: душевнобольные, аферисты и душевнобольные аферисты.
"Это разновидность мошенников, которые не только наживаются на уязвимых категориях людей, но и принуждают их к лечению смертельных заболеваний магическим путем, что гарантирует летальный исход, — поясняет Силантьев. — То есть они просто убивают своих клиентов. При этом разрушаются семьи, а некоторые еще и теряют рассудок".
Эксперт уверен: надо как можно чаще возбуждать уголовные дела против лжецелителей, магов и гадалок, в том числе по статье 159 УК "Мошенничество".
© РИА НовостиМагазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" в руководительниц. Кадр видео
© РИА Новости
Магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм" в руководительниц. Кадр видео
"Для формирования доказательной базы достаточно сделать, так сказать, контрольную закупку и затем — соответствующую судебную экспертизу. Все, можно отправлять фигуранта "по этапу", — добавляет он.
Хотя судят чародеев не только за мошенничество. В 2015-м бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Елена Суликова, известная как Алена Полынь, открыла сайт "Империя сильнейших ведьм". Предлагала навести порчу, всякие привороты, целительство и так далее. Продавала амулеты и обереги, обещала "решить проблемы в бизнесе и любви".
Потом на волне популярности "марафонов" организовала свои курсы — обещала научить магии с нуля. Основала в подмосковной Ивантеевке "Международный университет магии и колдовства". Продавала ученикам и экстремистскую литературу с призывами к насилию против священнослужителей Русской православной церкви. Суликова уже больше года находится в СИЗО, ждет приговора. Ей светит до шести лет за решеткой.
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова
Массовые посадки
Объявлений о "целительствах", гаданиях, магических обрядах очень много. В последние пару лет стандартный список услуг пополнился еще одним пунктом — "помощь участникам СВО и их родным".
"Это очень чувствительная категория людей, которым всякие мошенники навязывают "купол защиты", "заговор на неуязвимость" и прочую ересь, — отмечает Силантьев. — Гадалки знают, что в семьях бойцов, как правило, есть деньги, и активно этим пользуются, играя на чувствах".
Например, осенью 2024-го ясновидящая Ольга Иванова из Уфы сообщила на сеансе гадания местной жительнице, что ее брат оказался в украинском плену. Поскольку тот уже долго не выходил на связь, сестра поверила и передала гадалке все персональные данные бойца.
© Depositphotos.com / nikkytokГадалка
© Depositphotos.com / nikkytok
Гадалка
Та, в свою очередь, предоставила эти сведения подельнику Дамиру Амирову. Спустя некоторое время он связался с женщиной и предложил спасти брата за миллион рублей. Иначе, пугал он, бойца казнят. Лишь после этого уфимка написала заявление в региональное управление ФСБ. Мошенников задержали.
"Конечно, не помешал бы еще дополнительный закон о запрете рекламы оккультизма, но и массовые посадки помогут", — считает Силантьев.
Ущерб от деятельности лжецелителей, гадалок и колдунов оценить довольно сложно: обманутые ими люди редко обращаются в правоохранительные органы. Одни просто стесняются, другие продолжают слепо верить в чудо.