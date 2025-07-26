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В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему - РИА Новости, 26.07.2025
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13:15 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/peterburg-2031604420.html
В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему
В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему - РИА Новости, 26.07.2025
В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему
Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, предположительно, сорвала со стендов на Аллее Славы в поселке Парголово детские рисунки с... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:15:00+03:00
2025-07-26T13:15:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, предположительно, сорвала со стендов на Аллее Славы в поселке Парголово детские рисунки с городами-героями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, инцидент произошел 11 июля, когда ночью в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что на Аллее Славы в Парголово неизвестная женщина срывает и разбрасывает размещенные рисунки с городами-героями. На месте происшествия правоохранители обнаружили, что она успела скрыться. "Двадцать пятого июля... полицейскими в поселке Парголово женщина, причастная к этому инциденту, была задержана и доставлена в отдел полиции. Как оказалось, 30-летняя неработающая местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сорвала детские рисунки на тему Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему

В Петербурге задержали женщину, сорвавшую со стендов рисунки с городами-героями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, предположительно, сорвала со стендов на Аллее Славы в поселке Парголово детские рисунки с городами-героями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, инцидент произошел 11 июля, когда ночью в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что на Аллее Славы в Парголово неизвестная женщина срывает и разбрасывает размещенные рисунки с городами-героями. На месте происшествия правоохранители обнаружили, что она успела скрыться.
"Двадцать пятого июля... полицейскими в поселке Парголово женщина, причастная к этому инциденту, была задержана и доставлена в отдел полиции. Как оказалось, 30-летняя неработающая местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сорвала детские рисунки на тему Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.
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