https://ria.ru/20250726/peterburg-2031604420.html

В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему

В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему - РИА Новости, 26.07.2025

В Петербурге женщина сорвала со стендов рисунки на военную тему

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, предположительно, сорвала со стендов на Аллее Славы в поселке Парголово детские рисунки с... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:15:00+03:00

2025-07-26T13:15:00+03:00

2025-07-26T13:15:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, предположительно, сорвала со стендов на Аллее Славы в поселке Парголово детские рисунки с городами-героями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, инцидент произошел 11 июля, когда ночью в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что на Аллее Славы в Парголово неизвестная женщина срывает и разбрасывает размещенные рисунки с городами-героями. На месте происшествия правоохранители обнаружили, что она успела скрыться. "Двадцать пятого июля... полицейскими в поселке Парголово женщина, причастная к этому инциденту, была задержана и доставлена в отдел полиции. Как оказалось, 30-летняя неработающая местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сорвала детские рисунки на тему Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250723/prigovor-2030767610.html

россия

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район