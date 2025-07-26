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Орбан назвал новый бюджет ЕС военным - РИА Новости, 26.07.2025
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15:05 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/orban-2031618340.html
Орбан назвал новый бюджет ЕС военным
Орбан назвал новый бюджет ЕС военным - РИА Новости, 26.07.2025
Орбан назвал новый бюджет ЕС военным
Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:05:00+03:00
2025-07-26T15:05:00+03:00
в мире
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. &quot;Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне&quot;, - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован. По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан назвал новый бюджет ЕС военным

Орбан: проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«

"Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.

Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан
5 июня, 14:25
Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ.
Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован.
По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Орбан оценил вероятность начала Третьей мировой войны
Вчера, 13:38
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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