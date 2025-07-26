https://ria.ru/20250726/orban-2031618340.html

Орбан назвал новый бюджет ЕС военным

Орбан назвал новый бюджет ЕС военным - РИА Новости, 26.07.2025

Орбан назвал новый бюджет ЕС военным

Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:05:00+03:00

2025-07-26T15:05:00+03:00

2025-07-26T15:05:00+03:00

в мире

украина

россия

венгрия

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg

БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован. По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.

https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html

https://ria.ru/20250726/voyna-2031606087.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия