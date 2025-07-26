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Место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили - РИА Новости, 26.07.2025
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07:51 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mesto-2031565853.html
Место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили
Место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили - РИА Новости, 26.07.2025
Место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили
Место крушения Ан-24 в Амурской области оцеплено, оборудован полевой лагерь для обеспечения круглосуточного режима работы следственных органов, сообщила... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:51:00+03:00
2025-07-26T07:51:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Место крушения Ан-24 в Амурской области оцеплено, оборудован полевой лагерь для обеспечения круглосуточного режима работы следственных органов, сообщила пресс-служба МЧС России. "Оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области и аэромобильная группировка МЧС России продолжают работать на месте крушения самолета Ан-24 в круглосуточном режиме... Спасатели оборудовали полевой лагерь для обеспечения круглосуточного режима работы следственных органов, развернут узел связи. Территория оцеплена, на месте крушения установлены осветительные приборы", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что сотрудники МЧС РФ оказывают содействие следственным органам в проведении поисковых работ и следственно-оперативных мероприятий. Также прибывают родственники погибших, они размещены в гостинице. "Экстренную психологическую помощь оказывают психологи МЧС России и психологи РСЧС", - добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает работу телефон горячей линии центра экстренной психологической помощи МЧС России. По данным пресс-службы, на данный момент поступило более 270 обращений. "Всего привлечены 287 человек и 38 единиц техники, на месте крушения работы ведут 133 человека и 18 единиц техники", - подчеркнули в пресс-службе МЧС России. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250726/an-24-2031565126.html
https://ria.ru/20250725/samopistsy-2031545131.html
россия
амурская область
тында
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происшествия, россия, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Россия, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили

МЧС: место крушения Ан-24 в Приамурье оцепили и оборудовали полевой лагерь

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Место крушения Ан-24 в Амурской области оцеплено, оборудован полевой лагерь для обеспечения круглосуточного режима работы следственных органов, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области и аэромобильная группировка МЧС России продолжают работать на месте крушения самолета Ан-24 в круглосуточном режиме... Спасатели оборудовали полевой лагерь для обеспечения круглосуточного режима работы следственных органов, развернут узел связи. Территория оцеплена, на месте крушения установлены осветительные приборы", - говорится в сообщении.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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В пресс-службе отметили, что сотрудники МЧС РФ оказывают содействие следственным органам в проведении поисковых работ и следственно-оперативных мероприятий. Также прибывают родственники погибших, они размещены в гостинице.
"Экстренную психологическую помощь оказывают психологи МЧС России и психологи РСЧС", - добавляется в сообщении.
Кроме того, продолжает работу телефон горячей линии центра экстренной психологической помощи МЧС России. По данным пресс-службы, на данный момент поступило более 270 обращений.
"Всего привлечены 287 человек и 38 единиц техники, на месте крушения работы ведут 133 человека и 18 единиц техники", - подчеркнули в пресс-службе МЧС России.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьТындаВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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