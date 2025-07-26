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Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси - РИА Новости, 26.07.2025
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18:56 26.07.2025 (обновлено: 19:31 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/magate-2031647610.html
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси - РИА Новости, 26.07.2025
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси
Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:56:00+03:00
2025-07-26T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
рафаэль гросси
россия
в мире
днепр (река)
запорожская аэс
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает большинство сотрудников станции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.&quot;Ранее сегодня члены команды МАГАТЭ были доставлены в два места в городе (Энергодар), чтобы осмотреть повреждения, которые, как им сказали, были вызваны обстрелами и ударами дронов в пятницу, включая здание, где они увидели обломки и выбитые окна&quot;, - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.Утверждается при этом, что эксперты агентства не смогли сразу же подтвердить точное время и причину повреждений."По информации, предоставленной станцией, учебный центр ЗАЭС, расположенный за пределами основного объекта, также подвергался атакам несколько раз в этом году. Кроме того, на прошлой неделе команде МАГАТЭ были показаны следы повреждений от обстрелов в других местах Энергодара, находящегося примерно в пяти километрах от ЗАЭС", - отмечается в сообщении.Как подчеркнул Гросси, подобные атаки могут повлиять на ядерную безопасность, поскольку они, вероятно, усиливают давление и стресс, с которыми сталкивается персонал станции в условиях конфликта."Независимо от предполагаемых целей, обстрелы или атаки дронов близ атомных электростанций недопустимы, поскольку любая такая военная активность может иметь негативные физические или психологические последствия для персонала станции, а значит, и потенциально повлиять на ядерную безопасность", - отметил гендиректор МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250725/ataki-2031530444.html
https://ria.ru/20250726/udar-2031638661.html
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энергодар, магатэ, рафаэль гросси, россия, в мире, днепр (река), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, В мире, Днепр (река), Запорожская АЭС
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси

Гросси: эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы об ударах по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает большинство сотрудников станции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«

"Ранее сегодня члены команды МАГАТЭ были доставлены в два места в городе (Энергодар), чтобы осмотреть повреждения, которые, как им сказали, были вызваны обстрелами и ударами дронов в пятницу, включая здание, где они увидели обломки и выбитые окна", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.

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Утверждается при этом, что эксперты агентства не смогли сразу же подтвердить точное время и причину повреждений.
«
"По информации, предоставленной станцией, учебный центр ЗАЭС, расположенный за пределами основного объекта, также подвергался атакам несколько раз в этом году. Кроме того, на прошлой неделе команде МАГАТЭ были показаны следы повреждений от обстрелов в других местах Энергодара, находящегося примерно в пяти километрах от ЗАЭС", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнул Гросси, подобные атаки могут повлиять на ядерную безопасность, поскольку они, вероятно, усиливают давление и стресс, с которыми сталкивается персонал станции в условиях конфликта.
"Независимо от предполагаемых целей, обстрелы или атаки дронов близ атомных электростанций недопустимы, поскольку любая такая военная активность может иметь негативные физические или психологические последствия для персонала станции, а значит, и потенциально повлиять на ядерную безопасность", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭРафаэль ГроссиРоссияВ миреДнепр (река)Запорожская АЭС
 
 
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