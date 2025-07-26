Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах по Энергодару, заявил Гросси
Гросси: эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы об ударах по Энергодару
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает большинство сотрудников станции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Ранее сегодня члены команды МАГАТЭ были доставлены в два места в городе (Энергодар), чтобы осмотреть повреждения, которые, как им сказали, были вызваны обстрелами и ударами дронов в пятницу, включая здание, где они увидели обломки и выбитые окна", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
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Утверждается при этом, что эксперты агентства не смогли сразу же подтвердить точное время и причину повреждений.
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"По информации, предоставленной станцией, учебный центр ЗАЭС, расположенный за пределами основного объекта, также подвергался атакам несколько раз в этом году. Кроме того, на прошлой неделе команде МАГАТЭ были показаны следы повреждений от обстрелов в других местах Энергодара, находящегося примерно в пяти километрах от ЗАЭС", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнул Гросси, подобные атаки могут повлиять на ядерную безопасность, поскольку они, вероятно, усиливают давление и стресс, с которыми сталкивается персонал станции в условиях конфликта.
"Независимо от предполагаемых целей, обстрелы или атаки дронов близ атомных электростанций недопустимы, поскольку любая такая военная активность может иметь негативные физические или психологические последствия для персонала станции, а значит, и потенциально повлиять на ядерную безопасность", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.