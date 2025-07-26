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МАК не зафиксировал отказов систем у Ан-24, разбившегося в Приамурье - РИА Новости, 26.07.2025
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11:03 26.07.2025 (обновлено: 11:22 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/krushenie-2031584674.html
МАК не зафиксировал отказов систем у Ан-24, разбившегося в Приамурье
МАК не зафиксировал отказов систем у Ан-24, разбившегося в Приамурье - РИА Новости, 26.07.2025
МАК не зафиксировал отказов систем у Ан-24, разбившегося в Приамурье
Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:03:00+03:00
2025-07-26T11:22:00+03:00
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
происшествия
тында
благовещенск
олег сторчевой
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК)."Проводится анализ записи. До момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано", - сообщили в МАК.Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html
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тында
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межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, тында, благовещенск, олег сторчевой, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), амурская область
Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Тында, Благовещенск, Олег Сторчевой, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Амурская область
МАК не зафиксировал отказов систем у Ан-24, разбившегося в Приамурье

МАК не зафиксировал отказов систем Ан-24 до момента его столкновения с землей

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
"Проводится анализ записи. До момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано", - сообщили в МАК.
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Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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Межгосударственный авиационный комитетАн-24ПроисшествияТындаБлаговещенскОлег СторчевойВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Амурская область
 
 
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