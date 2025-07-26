https://ria.ru/20250726/kosachev-2031547763.html

СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа, заявил Косачев

СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа, заявил Косачев - РИА Новости, 26.07.2025

СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа, заявил Косачев

Спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:13:00+03:00

2025-07-26T00:13:00+03:00

2025-07-26T03:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru."То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач. Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Дональда Трампа", — сказал он.Сенатор также назвал Трампа очень решительным человеком, который стремится к "конкретному, осязаемому результату". "Он производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов свою позицию корректировать, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно или вообще невозможно. Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней. Возможно всё. Но ещё раз повторяю: летопись конфликта пишется на поле боя, а не в столицах третьих стран", —констатировал парламентарий. Ранее американский лидер заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250725/ac-2031513927.html

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россия, сша, москва, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф