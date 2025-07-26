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Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:11 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/kosachev-2031547626.html
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2025
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине
Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:11:00+03:00
2025-07-26T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
константин косачев
владимир зеленский
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно - политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом", - сказал Косачев в интервью aif.ru. Кроме того, напомнил политик, после окончания конфликта Украине придется "рассчитываться по долгам". "Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей", - констатировал вице-спикер СФ.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031543531.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031536646.html
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украина, россия, киев, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине

Косачев: окончание конфликта на Украине станет политической смертью Зеленского

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно - политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом", - сказал Косачев в интервью aif.ru.
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Кроме того, напомнил политик, после окончания конфликта Украине придется "рассчитываться по долгам".
"Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей", - констатировал вице-спикер СФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
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