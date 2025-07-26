https://ria.ru/20250726/kosachev-2031547626.html
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2025
Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине
Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:11:00+03:00
2025-07-26T00:11:00+03:00
2025-07-26T00:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно - политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом", - сказал Косачев в интервью aif.ru. Кроме того, напомнил политик, после окончания конфликта Украине придется "рассчитываться по долгам". "Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей", - констатировал вице-спикер СФ.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031543531.html
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украина, россия, киев, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф
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Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине
Косачев: окончание конфликта на Украине станет политической смертью Зеленского