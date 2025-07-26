https://ria.ru/20250726/kosachev-2031547626.html

Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине

Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2025

Косачев объяснил, что для Зеленского значит окончание конфликта на Украине

Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:11:00+03:00

2025-07-26T00:11:00+03:00

2025-07-26T00:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

константин косачев

владимир зеленский

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончание конфликта с Россией станет политической смертью для Владимира Зеленского, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно - политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом", - сказал Косачев в интервью aif.ru. Кроме того, напомнил политик, после окончания конфликта Украине придется "рассчитываться по долгам". "Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей", - констатировал вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031543531.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031536646.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф