https://ria.ru/20250726/knr-2031668966.html

Вучич рассказал о необычном обещании Си Цзиньпина

Вучич рассказал о необычном обещании Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.07.2025

Вучич рассказал о необычном обещании Си Цзиньпина

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:27:00+03:00

2025-07-26T22:27:00+03:00

2025-07-26T22:27:00+03:00

в мире

сербия

китай

белград (город)

александр вучич

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126fa4dd2e78316217a553b7c4f32ef5.jpg

БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера. Вучич с членами правительства и послом КНР Ли Мином осмотрел в субботу вечером строительство автотрассы "Дунайский коридор" на востоке страны, которую ведет китайская компания Shandong. "Мне Си Цзиньпин сказал, хотя не люблю много просить, но он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени – Александр - что невероятно для китайцев, он сказал мне: "Назови, что хочешь, получишь все, что просишь". Я, шокированный, ответил: "Если можно, какую-нибудь фабрику", - сказал Вучич журналистам. Сербский премьер Джуро Мацут сообщил в начале июня, что Сербия и КНР за год после подписания соглашения об углублении стратегического партнерства осуществили свыше 30 проектов в области инфраструктуры, промышленности, образования и инноваций. В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, а торговый оборот в 2024 году достиг рекордного показателя - 8,3 миллиарда евро. Кроме того, Сербия и КНР расширили авиасообщение в 2024 и начале 2025 года, вдвое увеличив число направлений. Ранее осуществлялось по одному авиарейсу в Пекин и Тяньцзинь в неделю. В сентябре 2024 года состоялся первый авиарейс национального авиаперевозчика Air Serbia из Белграда в Гуанчжоу, а 10 января 2025 года - в Шанхай. Вучич участвовал в сентябре 2024 года в торжественном пуске производства на фабрике Linglong International Europe на северо-востоке Сербии. По его словам, это стало самой большой инвестицией "с нуля" в сербской истории - в 1 миллиард долларов. Официальный Белград и Пекин, согласно документу, подписанному 8 мая 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии. Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии на полях визита председателя КНР подписало в мае 2024 года с китайской компанией CRRC Changchun Railway Vehicles протокол о взаимопонимании по приобретению новых девяти электровозов для будущей ветки Земун-Поле – аэропорт Никола Тесла – Национальный стадион и связи центра Белграда и пригородных районов со специализированной выставкой EXPO 2027. В возведении национального стадиона, его проектировании и строительстве занята компания Power China. Несколько участков скоростной железной дороги Белград - Суботица, до границы с Венгрией, строит госкомпания China Road and Bridge Corporation. Запуск участка Нови-Сад - Суботица ожидается до конца 2025 года, что позволит доезжать от столицы Сербии до границы с Венгрией за 80 минут, для этого в КНР были закуплены пять скоростных поездов. По данным сербского минстроя, китайские компании ведут в стране еще восемь больших проектов в дорожном строительстве, включая участок автомагистрали до границы с Черногорией. Совокупный объем займов и инвестиций компаний из КНР в Сербии оценивается в сумму свыше 18 миллиардов евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии являются китайские Zijin mining из Брестоваца, Zijin Bor Copper, которая занимается добычей и переработкой цветных металлов, и HBIS group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029150794.html

сербия

китай

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, китай, белград (город), александр вучич, си цзиньпин