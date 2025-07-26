https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html

Хуситы заявили об атаках на четыре цели в Израиле

Хуситы заявили об атаках на четыре цели в Израиле - РИА Новости, 26.07.2025

Хуситы заявили об атаках на четыре цели в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило об атаках на четыре цели в Израиле. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:28:00+03:00

2025-07-26T02:28:00+03:00

2025-07-26T09:19:00+03:00

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ДОХА, 26 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило об атаках на четыре цели в Израиле."Мы провели качественную военную операцию против чувствительной цели сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шевы, применив гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2", — говорится в посте в Telegram-канале.Там также указывается, что ВВС "Ансар Аллы" провели военные операции по трем жизненно важным целям Израиля в районах Умм-эр-Рашраш, Ашкелон и Эль-Хадира к югу от Хайфы.С конца 2023-го хуситы запустили по территории еврейского государства сотни ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в секторе Газа.Большинство этих атак отразили средства противоракетной обороны, при этом зафиксированы попадания по территории Израиля. Тель-Авив в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов шиитского движения в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250719/khusity-2030084103.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, израиль, йемен, ашкелон, ансар алла