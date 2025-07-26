https://ria.ru/20250726/gosduma-2031552238.html

В Госдуме рассказали о выплатах семьям к 1 сентября

В Госдуме рассказали о выплатах семьям к 1 сентября - РИА Новости, 26.07.2025

В Госдуме рассказали о выплатах семьям к 1 сентября

Семьи с детьми в некоторых российских регионах могут претендовать на выплаты к 1 сентября, также существует возможность обналичивания остатка средств... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:30:00+03:00

2025-07-26T02:30:00+03:00

2025-07-26T02:30:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Семьи с детьми в некоторых российских регионах могут претендовать на выплаты к 1 сентября, также существует возможность обналичивания остатка средств материнского капитала, если сумма не превышает 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определённые случаи. Речь идёт не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то её можно получить наличными без дополнительных условий. Основание - Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249", - заявил РИА Новости Говырин. По словам депутата, регионы предоставляют дополнительные меры поддержки, в Москве семьи, признанные малоимущими или многодетными, могут рассчитывать на выплату в 13257 рублей, в Санкт-Петербурге размер поддержки составляет 10000 рублей для многодетных, в Подмосковье стандартная выплата составляет 3000 рублей, а для семей с низким доходом - 7000 рублей, во Владимирской области многодетным семьям предоставляется ежегодная социальная выплата в размере 5000 рублей для обеспечения детей школьной формой либо комплектом детской одежды для занятий и спортивной формой, дополнительно за счёт внебюджетных средств предоставляются школьно-письменные наборы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Чтобы получить выплату, необходимо обратиться через МФЦ, портал Госуслуг или напрямую в отделение Социального фонда. Требуется стандартный набор документов: паспорт, справка из школы, подтверждение статуса многодетной или малоимущей семьи. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, и при положительном решении средства перечисляют в течение 5 дней", - уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20250722/shkola-2030520369.html

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html

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общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), алексей говырин, госдума рф, единая россия