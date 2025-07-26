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Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ - РИА Новости, 26.07.2025
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15:56 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/genassambleja-2031624901.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ - РИА Новости, 26.07.2025
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:56:00+03:00
2025-07-26T15:56:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД. "Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии", - говорится в сообщении. МИД отмечает, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была озвучена президентом страны Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество. Документ поддержали подавляющее большинство стран. Он стал важным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ. Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии. "Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира", - отмечает МИД Таджикистана.
https://ria.ru/20250724/markirovka-2031141768.html
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в мире, таджикистан, душанбе, центральная азия, эмомали рахмон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Таджикистан, Душанбе, Центральная Азия, Эмомали Рахмон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ

Генассамблея ООН по инициативе Таджикистана приняла резолюцию по ИИ

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД.
"Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии", - говорится в сообщении.
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МИД отмечает, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была озвучена президентом страны Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество.
Документ поддержали подавляющее большинство стран. Он стал важным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ.
Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии.
"Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира", - отмечает МИД Таджикистана.
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В миреТаджикистанДушанбеЦентральная АзияЭмомали РахмонООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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