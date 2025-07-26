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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025

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2025-07-26T12:05:00+03:00

2025-07-26T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — заявили в ведомстве. Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны противника в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.Потери украинской армии на этом участке фронта составили:

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев за Зеленый Гай в ДНР Освобожденный в ДНР Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник и прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны России. Ведомство показало кадры боев за населенный пункт, об освобождении которого сообщили сегодня. 2025-07-26T12:05 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность