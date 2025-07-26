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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
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12:05 26.07.2025 (обновлено: 14:40 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:05:00+03:00
2025-07-26T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — заявили в ведомстве. Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны противника в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.Потери украинской армии на этом участке фронта составили:
донецкая народная республика
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Кадры боев за Зеленый Гай в ДНР
Освобожденный в ДНР Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник и прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны России. Ведомство показало кадры боев за населенный пункт, об освобождении которого сообщили сегодня.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Зеленый Гай в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Малиевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
2 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
2 из 2

ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.

Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны противника в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
Потери украинской армии на этом участке фронта составили:
  • до 190 военных;
  • ББМ;
  • восемь автомобилей;
  • орудие полевой артиллерии.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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