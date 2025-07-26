ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
МО: ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
© Инфографика
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Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
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Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленый Гай в ДНР
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Малиевку в Днепропетровской области
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ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны противника в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
Потери украинской армии на этом участке фронта составили:
- до 190 военных;
- ББМ;
- восемь автомобилей;
- орудие полевой артиллерии.