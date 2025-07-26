https://ria.ru/20250726/flot-2031575399.html

Патрушев заявил о необходимости знать историю российского флота

Патрушев заявил о необходимости знать историю российского флота - РИА Новости, 26.07.2025

Патрушев заявил о необходимости знать историю российского флота

Знание великой истории российского флота необходимо для его развития, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота помощник президента... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:38:00+03:00

2025-07-26T09:38:00+03:00

2025-07-26T09:38:00+03:00

россия

швеция

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николай патрушев

балтийский завод

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Знание великой истории российского флота необходимо для его развития, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Важно напоминать миру об историческом и современном вкладе нашей страны в освоение и исследование Мирового океана. Великая история российского флота непосредственно связана с его будущим", - сказал Патрушев. Поддерживать и развивать флот очень непросто – для этого нужны и желание, и материальные усилия, и дух, отметил он. "Еще в XIX веке генерал-адмирал русского флота великий князь Константин Николаевич произнес бессмертные слова "За флот России нужно бороться". Государственная воля и ресурсы у нас есть, а дух, понимание людьми их сопричастности к важнейшему делу укрепляется, в том числе и благодаря знанию истории флота", - подчеркнул Патрушев. По инициативе морской общественности уже идет работа по выявлению новых и осмотру существующих объектов морского культурного и исторического наследия и их сохранению, добавил помощник главы государства. "Кстати, в нынешнем году тоже предстоят знаменательные даты. 7 сентября исполнится 305 лет со дня победы русского флота в сражении у острова Гренгам – последней крупной битве Северной войны. В тот период России на Балтике помимо Швеции пыталась противостоять Англия, не желавшая допустить появления новой великой морской державы. Кроме того, 15 октября исполнится 90 лет со дня закладки на Балтийском заводе крейсеров проекта 26 "Киров" – первой советской серии крупных боевых кораблей", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, швеция, англия, николай патрушев, балтийский завод, безопасность