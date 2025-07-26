https://ria.ru/20250726/dagestan-2031657323.html

Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему

Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему - РИА Новости, 26.07.2025

Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему

Экономический рост и развитие бизнеса в Дагестане привели к увеличению нагрузки на энергосистему, которая изначально не была рассчитана на такие объемы, заявил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:33:00+03:00

2025-07-26T20:33:00+03:00

2025-07-26T20:33:00+03:00

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. Экономический рост и развитие бизнеса в Дагестане привели к увеличению нагрузки на энергосистему, которая изначально не была рассчитана на такие объемы, заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ранее министерство энергетики и тарифов Дагестана сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. "Растет экономика, уровень жизни, подключается все большее число объектов инфраструктуры. Около 2 миллионов туристов приезжают в регион, они живут в гостиницах, пользуются бытовыми приборами, растет общая нагрузка, появляются новые объекты общественного питания и так далее. Еще один пример - в 2016 году в республике было 25 га теплиц, а сегодня они занимают уже 700 га. Это все говорит о развитии республики и экономики в разных сферах, и вместе с ней растет нагрузка на сети, которые были рассчитаны совсем на другие объемы", — цитирует Абдулмуслимова Telegram-канал регионального правительства. По его словам, модернизация инфраструктуры должна проводиться в других объемах и параметрах.

https://ria.ru/20250719/avariya-2030137266.html

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махачкала

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республика дагестан, махачкала, происшествия