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Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему - РИА Новости, 26.07.2025
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20:33 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/dagestan-2031657323.html
Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему
Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему - РИА Новости, 26.07.2025
Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему
Экономический рост и развитие бизнеса в Дагестане привели к увеличению нагрузки на энергосистему, которая изначально не была рассчитана на такие объемы, заявил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:33:00+03:00
2025-07-26T20:33:00+03:00
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. Экономический рост и развитие бизнеса в Дагестане привели к увеличению нагрузки на энергосистему, которая изначально не была рассчитана на такие объемы, заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ранее министерство энергетики и тарифов Дагестана сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. "Растет экономика, уровень жизни, подключается все большее число объектов инфраструктуры. Около 2 миллионов туристов приезжают в регион, они живут в гостиницах, пользуются бытовыми приборами, растет общая нагрузка, появляются новые объекты общественного питания и так далее. Еще один пример - в 2016 году в республике было 25 га теплиц, а сегодня они занимают уже 700 га. Это все говорит о развитии республики и экономики в разных сферах, и вместе с ней растет нагрузка на сети, которые были рассчитаны совсем на другие объемы", — цитирует Абдулмуслимова Telegram-канал регионального правительства. По его словам, модернизация инфраструктуры должна проводиться в других объемах и параметрах.
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республика дагестан, махачкала, происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия
Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему

Абдулмуслимов: рост экономики в Дагестане увеличил нагрузку на энергосистему

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. Экономический рост и развитие бизнеса в Дагестане привели к увеличению нагрузки на энергосистему, которая изначально не была рассчитана на такие объемы, заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Ранее министерство энергетики и тарифов Дагестана сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы.
"Растет экономика, уровень жизни, подключается все большее число объектов инфраструктуры. Около 2 миллионов туристов приезжают в регион, они живут в гостиницах, пользуются бытовыми приборами, растет общая нагрузка, появляются новые объекты общественного питания и так далее. Еще один пример - в 2016 году в республике было 25 га теплиц, а сегодня они занимают уже 700 га. Это все говорит о развитии республики и экономики в разных сферах, и вместе с ней растет нагрузка на сети, которые были рассчитаны совсем на другие объемы", — цитирует Абдулмуслимова Telegram-канал регионального правительства.
По его словам, модернизация инфраструктуры должна проводиться в других объемах и параметрах.
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Республика ДагестанМахачкалаПроисшествия
 
 
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