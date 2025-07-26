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Сообщники террористов в "Крокусе" привезли им оружие из Дагестана - РИА Новости, 26.07.2025
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14:33 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/dagestan-2031612157.html
Сообщники террористов в "Крокусе" привезли им оружие из Дагестана
Сообщники террористов в "Крокусе" привезли им оружие из Дагестана - РИА Новости, 26.07.2025
Сообщники террористов в "Крокусе" привезли им оружие из Дагестана
Сообщники исполнителей теракта в "Крокус сити холле" привезли им оружие для нападения на концертный зал из Дагестана в тайнике, обустроенном в автомобиле,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:33:00+03:00
2025-07-26T14:33:00+03:00
происшествия
республика дагестан
москва
красногорск
renault s.a
крокус сити холл
renault clio
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сообщники исполнителей теракта в "Крокус сити холле" привезли им оружие для нападения на концертный зал из Дагестана в тайнике, обустроенном в автомобиле, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С целью соблюдения мер конспирации при перевозке оружия из Республики Дагестан в город Москву, Солиев У.А. дал указание Исмоилову З.А. и Гадоеву Ш.Н., действовавшим совместно с Солиевым М.А., оборудовать в приобретенном для транспортировки оружия автомобиле Mitsubishi тайник… Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева У.А., Исмоилов З.А. и Гадоев Ш.Н., оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда указанное огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев Ш.Н. направился на указанном автомобиле в город Москву", - указано в материалах. Сообщники встретились в лесном массиве, расположенном в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев получили три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона, сообщается в материалах. Позднее они на автомобиле Renault перевезли оружие и боеприпасы в квартиру в Путилково Красногорска. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250722/sud-2030537762.html
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происшествия, республика дагестан, москва, красногорск, renault s.a, крокус сити холл, renault clio
Происшествия, Республика Дагестан, Москва, Красногорск, Renault S.A, Крокус Сити Холл, Renault Clio
Сообщники террористов в "Крокусе" привезли им оружие из Дагестана

Сообщники террористов в "Крокусе" привезли оружие из Дагестана на машине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сообщники исполнителей теракта в "Крокус сити холле" привезли им оружие для нападения на концертный зал из Дагестана в тайнике, обустроенном в автомобиле, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С целью соблюдения мер конспирации при перевозке оружия из Республики Дагестан в город Москву, Солиев У.А. дал указание Исмоилову З.А. и Гадоеву Ш.Н., действовавшим совместно с Солиевым М.А., оборудовать в приобретенном для транспортировки оружия автомобиле Mitsubishi тайник… Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева У.А., Исмоилов З.А. и Гадоев Ш.Н., оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда указанное огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев Ш.Н. направился на указанном автомобиле в город Москву", - указано в материалах.
Сообщники встретились в лесном массиве, расположенном в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев получили три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона, сообщается в материалах. Позднее они на автомобиле Renault перевезли оружие и боеприпасы в квартиру в Путилково Красногорска.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемые в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
22 июля, 07:51
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМоскваКрасногорскRenault S.AКрокус Сити ХоллRenault Clio
 
 
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