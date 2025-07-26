https://ria.ru/20250726/dagestan-2031561923.html

В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами

В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 26.07.2025

В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами

Ребёнка, предположительно, унесло течением после аварии с участием трех машин в Дагестане, сообщили в МВД по Республике Дагестан. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:44:00+03:00

2025-07-26T06:44:00+03:00

2025-07-26T06:44:00+03:00

происшествия

республика дагестан

цунтинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ребёнка, предположительно, унесло течением после аварии с участием трех машин в Дагестане, сообщили в МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, 25 июня, примерно в 13.35 мск на 78-м километре автодороги "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" в Тляратинском районе 25-летний житель Цунтинского района, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречку и допустил столкновение с "Лада Приора" под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района. После этого другая "Лада Приора", за рулем которой был 24-летний житель Цунтинского района, столкнулась с первой "Приорой", в результате чего она упала в реку Аварское Койсу. "В результате ДТП в больницу попали водитель "Приоры", его 10-летний пассажир, а также 18-летний пассажир Весты. Кроме того, ведутся поиски ещё одного пассажира - 12-летнего мальчика. Ребёнка, предположительно, унесло течением реки", - говорится в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20250726/tambov-2031549075.html

республика дагестан

цунтинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, цунтинский район