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В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 26.07.2025
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06:44 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/dagestan-2031561923.html
В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами
В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 26.07.2025
В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами
Ребёнка, предположительно, унесло течением после аварии с участием трех машин в Дагестане, сообщили в МВД по Республике Дагестан. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:44:00+03:00
2025-07-26T06:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
цунтинский район
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ребёнка, предположительно, унесло течением после аварии с участием трех машин в Дагестане, сообщили в МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, 25 июня, примерно в 13.35 мск на 78-м километре автодороги "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" в Тляратинском районе 25-летний житель Цунтинского района, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречку и допустил столкновение с "Лада Приора" под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района. После этого другая "Лада Приора", за рулем которой был 24-летний житель Цунтинского района, столкнулась с первой "Приорой", в результате чего она упала в реку Аварское Койсу. "В результате ДТП в больницу попали водитель "Приоры", его 10-летний пассажир, а также 18-летний пассажир Весты. Кроме того, ведутся поиски ещё одного пассажира - 12-летнего мальчика. Ребёнка, предположительно, унесло течением реки", - говорится в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20250726/tambov-2031549075.html
республика дагестан
цунтинский район
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происшествия, республика дагестан, цунтинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Цунтинский район
В Дагестане ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами

МВД: ребенка унесло течением после ДТП с участием трех машин в Дагестане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ребёнка, предположительно, унесло течением после аварии с участием трех машин в Дагестане, сообщили в МВД по Республике Дагестан.
По данным ведомства, 25 июня, примерно в 13.35 мск на 78-м километре автодороги "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" в Тляратинском районе 25-летний житель Цунтинского района, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречку и допустил столкновение с "Лада Приора" под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района. После этого другая "Лада Приора", за рулем которой был 24-летний житель Цунтинского района, столкнулась с первой "Приорой", в результате чего она упала в реку Аварское Койсу.
"В результате ДТП в больницу попали водитель "Приоры", его 10-летний пассажир, а также 18-летний пассажир Весты. Кроме того, ведутся поиски ещё одного пассажира - 12-летнего мальчика. Ребёнка, предположительно, унесло течением реки", - говорится в Telegram-канале министерства.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанЦунтинский район
 
 
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