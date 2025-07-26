https://ria.ru/20250726/chp-2031632927.html

За семьями погибших при крушении самолета в Приамурье закрепят кураторов

За семьями погибших при крушении самолета в Приамурье закрепят кураторов - РИА Новости, 26.07.2025

За семьями погибших при крушении самолета в Приамурье закрепят кураторов

Кураторов закрепят за семьями погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, они будут помогать в решении всех вопросов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:03:00+03:00

2025-07-26T17:03:00+03:00

2025-07-26T17:03:00+03:00

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

ан-24

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Кураторов закрепят за семьями погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, они будут помогать в решении всех вопросов, сообщает правительство региона. Помощь родственникам погибших и работы по устранению последствий крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе обсудили в субботу в рамках КСЧ под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова. "За каждой семьей погибших в авиакатастрофе закрепляется куратор, который будет на прямой связи с людьми и поможет родным в решении всех вопросов. Кураторство продлится до тех пор, пока семье будет необходима помощь", - говорится в сообщении. Для родственников погибших, которые приедут в Тынду, подготовят специальные памятки с телефонами и контактами ведомств и организаций, где можно получить помощь. Кроме того, с семьями планируют провести информационную встречу, где ответят на все возникающие у людей вопросы. Для размещения родственников погибших в Тынде забронировано 98 мест в четырех гостиницах. Также там дежурят психологи и медики, чтобы оказать необходимую помощь. "По решению амурского минздрава, родственникам, проживающим в Приамурье, уже оказана помощь на дому. Их осмотрели терапевты, педиатры, также с ними побеседовали психологи. Для того, чтобы при необходимости оперативно оказать всю необходимую помощь, в тындинскую больницу закупают дополнительные лекарства", - добавили в правительстве.

https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html

амурская область

тында

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амурская область, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, происшествия