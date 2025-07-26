https://ria.ru/20250726/chp-2031623148.html

В Дагестане более 86 тысяч человек остались без электричества

В Дагестане более 86 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 26.07.2025

В Дагестане более 86 тысяч человек остались без электричества

Более 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах, сообщает министерство энергетики и тарифов РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:43:00+03:00

2025-07-26T15:43:00+03:00

2025-07-26T15:43:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. Более 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана. "В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тысяч человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что, по данным на 11.00, энергетики вернули электричество "почти половине потребителей" в отдельных районах города. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения - до конца суток, добавили в министерстве. "По информации организации, было повреждено 23 кабельных линий 6 кВ, ведется расчистка и подготовка кабельных каналов и укладка новых кабелей. Делается все возможное, чтобы как можно раньше восстановить электроснабжение жителей столицы", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250719/otkljuchenija-2030118692.html

махачкала

республика дагестан

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происшествия, махачкала, республика дагестан