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Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/bpla-2031582577.html
Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области
Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025
Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области
Цех по сборке беспилотников и изготовлению их двигателей уничтожен при ударах по Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:46:00+03:00
2025-07-26T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Цех по сборке беспилотников и изготовлению их двигателей уничтожен при ударах по Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На данный момент известно об уничтожении цеха по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке самих беспилотников. Удар, выверенный по времени и по разведданным. Прилетело до того, как отправили партию готовых беспилотников. И аккурат после разгрузки комплектующих на склад", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557720.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев
Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области

Лебедев: цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота по сборке и ремонту БПЛА
Работа по сборке и ремонту БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа по сборке и ремонту БПЛА. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Цех по сборке беспилотников и изготовлению их двигателей уничтожен при ударах по Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На данный момент известно об уничтожении цеха по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке самих беспилотников. Удар, выверенный по времени и по разведданным. Прилетело до того, как отправили партию готовых беспилотников. И аккурат после разгрузки комплектующих на склад", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьСергей Лебедев
 
 
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