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Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области

Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области - РИА Новости, 26.07.2025

Цех по сборке БПЛА уничтожили при ударах по Днепропетровской области

Цех по сборке беспилотников и изготовлению их двигателей уничтожен при ударах по Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:46:00+03:00

2025-07-26T10:46:00+03:00

2025-07-26T10:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Цех по сборке беспилотников и изготовлению их двигателей уничтожен при ударах по Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На данный момент известно об уничтожении цеха по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке самих беспилотников. Удар, выверенный по времени и по разведданным. Прилетело до того, как отправили партию готовых беспилотников. И аккурат после разгрузки комплектующих на склад", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557720.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, сергей лебедев