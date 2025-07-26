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Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.07.2025
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15:36 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/baku-2031622510.html
Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины
Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.07.2025
Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины
Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:36:00+03:00
2025-07-26T15:36:00+03:00
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
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в мире, баку, россия, украина, хикмет гаджиев, нато
В мире, Баку, Россия, Украина, Хикмет Гаджиев, НАТО
Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины

Гаджиев: Баку готов предоставить все условия для переговоров России и Украины

© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
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