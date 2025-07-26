https://ria.ru/20250726/baku-2031622510.html

Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины

Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.07.2025

Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины

Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:36:00+03:00

2025-07-26T15:36:00+03:00

2025-07-26T15:36:00+03:00

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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.

https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html

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в мире, баку, россия, украина, хикмет гаджиев, нато