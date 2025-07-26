В Приамурье назвали количество погибших при крушении Ан-24 жителей региона
Власти Приамурья заявили, что при крушении Ан-24 погибло 23 жителя региона
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Правительство Амурской области сообщило, что из 48 погибших в крушении Ан-24, 23 - жители области.
"Из 48 погибших – 23 человека проживали в Амурской области, большая часть – в Тынде. Трое - в Благовещенске, один - в Зее и один - в Зейском округе", - говорится в сообщении.
Накануне четверо родственников уже приехали в Тынду, их разместили в гостинице. Там дежурят медики и психологи, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям. В воскресенье в Тынду рейсом из Хабаровска планируется прибытие родственников погибших в крушении. Перелет организовала авиакомпания "Аврора". Часть из прилетающих планируют проживать у родственников, для остальных забронированы места в гостинице с трехразовым питанием. Из аэропорта в Тынде до места проживания людей доставит автобус. С родственниками погибших в авиакатастрофе в гостиницах работают медики и психологи. Кроме того, для них работают шесть горячих линий.
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