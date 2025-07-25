https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031537514.html

"Под зад". В Японии сделали мрачный прогноз для Зеленского

"Под зад". В Японии сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025

"Под зад". В Японии сделали мрачный прогноз для Зеленского

Президент США Дональд Трамп может сместить Владимира Зеленского с поста к началу сентября, пишет японский журнал Shukan Gendai. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:57:00+03:00

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2025-07-25T21:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сместить Владимира Зеленского с поста к началу сентября, пишет японский журнал Shukan Gendai."Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией. <…> Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад", — говорится в публикации.Как отмечает издание, события могут пойти по такому сценарию из-за того, что в сентябре высока вероятность встречи трех лидеров: президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По мнению автора материала, если это произойдет, "украино-российский конфликт может принять неожиданный оборот".Ранее в июле американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский, как и другие представители вертикали власти на Украине, нелегитимны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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