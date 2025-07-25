"Под зад". В Японии сделали мрачный прогноз для Зеленского
Shukan Gendai: Трамп может избавиться от Зеленского к началу сентября
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сместить Владимира Зеленского с поста к началу сентября, пишет японский журнал Shukan Gendai.
"Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией. <…> Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, события могут пойти по такому сценарию из-за того, что в сентябре высока вероятность встречи трех лидеров: президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По мнению автора материала, если это произойдет, "украино-российский конфликт может принять неожиданный оборот".
Ранее в июле американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский, как и другие представители вертикали власти на Украине, нелегитимны.
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