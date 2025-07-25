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На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военных ВСУ, пишет Bloomberg. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:50:00+03:00
2025-07-25T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
нина южанина
сергей марченко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военных ВСУ, пишет Bloomberg."Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим. &lt;…&gt; В связи с растущей непопулярностью мобилизационной кампании на Украине среди населения, уставшего от войны, которая идет уже четвертый год, офис Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты", — говорится в публикации.Как отмечает издание, увеличение выплат ВСУ увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В правительстве в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как поступления в бюджет идут на военные цели.Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Киев предложил Европе направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, нина южанина, сергей марченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Нина Южанина, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского

Bloomberg: Зеленский обратится к Европе с просьбой платить зарплаты ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военных ВСУ, пишет Bloomberg.
"Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим. <…> В связи с растущей непопулярностью мобилизационной кампании на Украине среди населения, уставшего от войны, которая идет уже четвертый год, офис Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, увеличение выплат ВСУ увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В правительстве в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как поступления в бюджет идут на военные цели.
Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Киев предложил Европе направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийНина ЮжанинаСергей МарченкоВооруженные силы Украины
 
 
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