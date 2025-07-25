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На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военных ВСУ, пишет Bloomberg. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:50:00+03:00
2025-07-25T17:50:00+03:00
2025-07-25T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военных ВСУ, пишет Bloomberg."Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим. <…> В связи с растущей непопулярностью мобилизационной кампании на Украине среди населения, уставшего от войны, которая идет уже четвертый год, офис Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты", — говорится в публикации.Как отмечает издание, увеличение выплат ВСУ увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В правительстве в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как поступления в бюджет идут на военные цели.Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Киев предложил Европе направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Нина Южанина, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
Bloomberg: Зеленский обратится к Европе с просьбой платить зарплаты ВСУ